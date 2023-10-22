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Головний тренер дніпрян — про перемогу над Динамо.

Дніпро-1 в рамках поєдинку одинадцятого туру елітного дивізіону грав на виїзді проти Динамо та переміг з рахунком 1:0.

Головний тренер дніпрян Юрій Максимов прокоментував перемогу своєї команди.

"Стали грати більш обережно в другому таймі? По-перше, для Сарапія ця жовта картка стала четвертою і наступний матч він буде пропускати. Крім того, ми замінили Гуцуляка, тим більше, що хлопець, як кажуть, вже "наївся". Не хочу сказати, що ми у другому таймі грали на утримання рахунку, але грали у першу чергу так, щоб зберегти цей результат. Якщо виграли, значить все правильно робили.

Зауваження до захисників? Та які зауваження, коли ми граємо четвертий матч поспіль на нуль у захисті? Дай Бог, щоб так і далі продовжувалося. Ми виграли і хочу подякувати усім хлопцям за цю перемогу. Це для нас найголовніше на цей час.

Наскільки команда готова до серії виїзних матчів? Мені зараз важко сказати, як команда проведе цю серію у фізичному плані, адже ми не проходили разом тренувальний збір. Тому я все ж таки не все розумію, у якому саме зараз команда стані. Але у мене є помічники, котрі підказують, як саме тренувати хлопців. Тим хлопцям, котрі повністю віддаються на полі, я їм дуже за це все дякую. Немає ні до кого претензій. Я їх усіх розумію, тим більше, що хтось тільки за збірну грав, але усі до цього матчу поставилися з великою відповідальністю. Це найголовніше, і повторюся, що для нас це четверта гра на нуль, і дай Бог, щоб так і далі продовжувалося.

Постійні підказки Танчику? Розумієте, команда веде 1:0 і треба більше грати на захист. Ми поміняли Гуцуляка, котрий мав жовту картку і міг десь не так підкотитися і отримати другу, і крім цього матчу ще і наступний пропустити. До того ж суперник випустив активного Дубінчака. який є мотором команди. Треба було його перекрити, і Танчик із цим впорався і дуже добре зіграв у захисті", — наводить слова Максимова офіційний сайт дніпрян.

Нагадаємо, на Football.ua доступне відео гола та огляд матчу 11 туру чемпіонату України між Дніпром-1 та Динамо.