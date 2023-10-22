Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 22 жовтня 2023 року, 17:00.
Динамо Київ — Дніпро-1, фото Динамо
22 жовтня 2023, 20:42
Динамо Київ в рамках поєдинку одинадцятого туру елітного дивізіону приймало на своєму полі Дніпро-1 та поступилось з мінімальним рахунком.
Дніпряни змогли вийти вперед на початку зустрічі завдяки точному пострілу Гуцуляка та після цього втримали перевагу в рахунку.
До вашої уваги відео кращих моментів матчу Динамо — Дніпро-1 у 11 турі чемпіонату України-2023/24:
Динамо Київ — Дніпро-1 0:1
Гол: Гуцуляк, 13
Динамо Київ: Бущан — Тимчик, Попов, Сирота, Вівчаренко (Дубінчак, 46) — Бражко, Андрієвський — Шепелєв, Буяльський, Волошин — Ванат.
Дніпро-1: Волинець — Адамюк, Сваток, Сарапій, Кравець — Бабенко, Рубчинський — Гуцуляк (Танчик, 61), Піхальонок, Лєднєв — Філіппов.
Попередження: Беніто, Дубінчак — Рубчинський, Сарапій, Гуцуляк, Каплієнко