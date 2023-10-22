Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 22 жовтня 2023 року, 17:00.

Динамо Київ в рамках поєдинку одинадцятого туру елітного дивізіону приймало на своєму полі Дніпро-1 та поступилось з мінімальним рахунком.

Дніпряни змогли вийти вперед на початку зустрічі завдяки точному пострілу Гуцуляка та після цього втримали перевагу в рахунку.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Динамо — Дніпро-1 у 11 турі чемпіонату України-2023/24:

Динамо Київ — Дніпро-1 0:1

Гол: Гуцуляк, 13



Динамо Київ: Бущан — Тимчик, Попов, Сирота, Вівчаренко (Дубінчак, 46) — Бражко, Андрієвський — Шепелєв, Буяльський, Волошин — Ванат.



Дніпро-1: Волинець — Адамюк, Сваток, Сарапій, Кравець — Бабенко, Рубчинський — Гуцуляк (Танчик, 61), Піхальонок, Лєднєв — Філіппов.



Попередження: Беніто, Дубінчак — Рубчинський, Сарапій, Гуцуляк, Каплієнко