Україна

Головний тренер Динамо — про поразку від Дніпра-1.

Динамо Київ в рамках поєдинку одинадцятого туру елітного дивізіону приймало на своєму полі Дніпро-1 та поступилось з мінімальним рахунком.

Головний тренер киян пояснив, чому його команда програла у звітній зустрічі.

"Чому Динамо не підписало легіонерів? Я не приймаю рішення, я треную гравців. Хтось може підписати п’ять досвідчених гравців, а ми маємо грати тими, хто є на даний момент. Наразі ми не підписали нових футболістів. Просто неймовірно програвати такі матчі. У нас було багато можливостей забити, але ми припустилися помилок, яких не припускаються навіть 10-річні футболісти.

Важко починати гру з таких грубих помилок. У Дніпра-1 хороша команда: хороший захист, хороша атака, професійні гравці. Ми домінували, створювали багато моментів, але нинішні наші гравці не у тому стані, щоб витримувати тиск, вони не були достатньо злі, щоб виграти у Дніпра-1.

Проблема в тому, що ми втратили 11 основних гравців, які були лідерами і ключовими елементами команди. У нас зараз молоді гравці, 5-6 гравців без досвіду. Їм треба ще вчитися та удосконалювати свої можливості. Мені доводиться перебудовувати команду з урахуванням нових гравців.

Проблема у мені. Я винен, що не зміг за такий короткий період часу побудувати нову команду, яка змогла б протистояти іншим суперникам. Нам не пощастило, коли ми втратили Ярмоленка, який дуже допомагав, ми втратили Шапаренка, сьогодні була перша гра Попова, також був дискваліфікований Караваєв. Сьогодні наші гравці показали не той рівень, який ми хотіли.

Ми створюємо нову команду, я не можу дорікнути хлопцям у небажанні боротися, проте сьогодні ми припустилися багатьох серйозних помилок, у яких винні усі: і Вівчаренко, і Сирота, і навіть Бущан, адже неприпустимо пропускати такі м’ячі. Але я не знімаю з себе відповідальності. Те, що ми пропустили, – не така велика проблема. Проблема в тому, що ми не змогли забити.

Бражко дуже мало повертався назад, він був постійно на 20-25 метрів далі, ніж потрібно було. Він одного разу лише повернувся у захист, грав далеко від нашого штрафного, багато помилявся під пресингом. Головна наша проблема сьогодні – концентрація та тиск, яких не було. Ми багато грали під пресингом суперника і припустилися дуже багато неймовірних помилок, через які ми програли.

Якщо ви подивитеся, то ми домінуємо з усіма командами. У нас на хорошому рівні контроль м’яч, на хорошому рівні пас – з цими компонентами все добре. Але цього не вистачає, потрібне щось більше, тому що треба атакувати і завершувати ці атаки", — наводить слова Луческу офіційний сайт киян.

Нагадаємо, на Football.ua доступне відео гола та огляд матчу 11 туру чемпіонату України між Дніпром-1 та Динамо.