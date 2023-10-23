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Півзахисник Дніпра-1 прокоментував перемогу над Динамо.

У рамках одинадцятого туру української Прем’єр-ліги дніпровський Дніпро-1 обіграв київське Динамо в гостьовому протистоянні.

Динамо Київ — Дніпро-1 0:1 Відео гола та огляд матчу УПЛ

Нападник СК Олександр Філіппов, на рахунку якого результативна передача в звітній зустрічі, прокоментував виступ своєї команди.

"Перемогли за рахунок бажання та колективу — бились один за одного. Також якісно виконували настанови тренера, що й дало в підсумку позитивний результат.

На клубному рівні ми всіма думками занурені в справи своїх команд, тож інколи дійсно хтось може щось різке один одному сказати. Але в збірній ми б’ємось за всю країну, тому там жодних конфліктів не може бути.

Сьогодні теж багато було суперечок, але це нормально — це футбол.

Наша задача на сезон — фінішувати серед трійки найкращих команд. Наразі ж ми перемагаємо в четвертому матчі поспіль. Рухаємось крок за кроком і налаштовуємось на кожну гру окремо.

У цій грі ми зіграли в більш простий футбол. Добре провели перший тайм, а в другому десь за 25-30 хвилин до завершення зустрічі підсіли. Заключну чверть години взагалі не виходили з власної половини. Але зрештою вдалось утримати результат, що й було головним завданням", — заявив український виконавець.

Найближчий матч дніпровський Дніпро-1 проведе в гостях у полтавської Ворскли 25 жовтня.