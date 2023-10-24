Україна

Сергій Палкін поділився своїми думками після призначення нового головного тренера "гірників".

Генеральний директор донецького Шахтаря Сергій Палкін прокоментував призначення Маріно Пушича головним тренером "гірників".

"Радий вітати Маріно у нашій шахтарській сім’ї. Бажаю йому успіхів, великих перемог та виграних трофеїв на чолі Шахтаря.

Під час представлення нового головного тренера гравцям Маріно сказав дуже важливі речі. По-перше, він добре розуміє кожного футболіста команди, тому що сам в 19 років змушений був залишити рідний дім через війну. Він знає, через що зараз проходить Шахтар та наші гравці.

По-друге, він не вимагатиме від команди перемог будь-що, але вимагатиме пристрасті, самовідданості та яскравої гри.

Ідеї Маріно Пушича повністю збігаються з філософією нашого клубу, тому я вірю, що з цим тренером нас чекають великі звершення", — написав Палкін на своїй сторінці у Facebook.

Раніше повідомлялося, що угода з Пушичем розрахована до кінця сезону-2025/26.