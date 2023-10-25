Україна

15 жовтня в Києві на відбулась всеукраїнська футбольна конференція, яка знову об’єднала спеціалістів зі всіх куточків України.

15 жовтня в Києві пройшла вже чергова футбольна конференція "ФФФ", яка об’єднала спеціалістів з різних куточків України.

Місія конференції не змінилась. Організатори створили майданчик для розвитку футбольної спільноти України. Програма форуму була розроблена таким чином, щоб допомогти спеціалістам сфери покращити результати на футбольному полі та поза ним.

Участь взяли тренери дорослих та дитячих команд, скаути, аналітики, агенти, професійні футболісти, маркетологи та представники ЗМІ. Всіх їх об’єднує одне — бажання краще розуміти гру, розвиватись, дізнаватись нове та змінювати український футбол на краще.

До минулих амбасадорів форуму долучились: тренер ФК “Зоря” Младен Бартулович, гравець ФК ЛНЗ Сергій Рибалка, футбольні журналістки та телеведучі Елла Іванюкович та Оля Каленчук, а також гравець ФК Полісся Сергій Чоботенко. Вкотре форум підтримав колишній футболіст багатьох клубів УПЛ Валерій Федорчук. Серед учасників також були Олександр Ковпак, Юрій Габовда, Дмитро Невмивака та інші відомі колишні футболісти, а зараз тренери та менеджери.

На "Форумі футбольних фахівців", частина 2 було два блоки: теоретичний та практичний. Теоретичний — це виступи 5 спікерів. Практичний — це нетворкінг, робота в міні-групах та практика "Open mind".

Спікери розібрали актуальні теми футбольного сьогодення: від дитячого футболу до розвитку персонального бренду. Ними стали: скаут-аналітик Євген Кузьменко, дитячий тренер ДЮФК Рух Іван Карапінка, ексаналітик національної збірної України Авраам Кампомар, фізичний терапевт гравців УПЛ Ярослав Закаблуцький, спортивний маркетолог Владислав Вахільчук.

У 2023 році форум відвідало вже понад 230 учасників. 160 з них обрали формат “офлайн”, інша частина дивляться відео-запис конференції, який можна придбати і досі.

Частина учасників вже чекають "Стажування ФФФ". Організатори проєкту надають можливість проходження стажувань у професійних футбольних клубах, а також індивідуально у окремих спеціалістів. Ці стажування почнуться з листопада та триватимуть до середини грудня. Для учасників це дійсно чудова можливість набратись неоціненного практичного досвіду у кращих фахівців країни.

Благодійна складова. Прийшовши на конференцію, кожен учасник взяв участь ще й у соціальній ініціативі. Форум підтримує фонд "Трибуна Героїв", який опікується родинами загиблих на війні футбольних фанатів-героїв. 5% від суми кожного квитка були відправлені саме у цей фонд.

Про засновників "Форуму футбольних фахівців". Ними стали футбольний фахівець, скаут-аналітик Євген Кузьменко та спортивний маркетолог Владислав Вахільчук.

Організатори обіцяли невдовзі розпочати підготовку до "Форум футбольних фахівців", частина 3.

Нагадуємо, як пройшла перша частина "ФФФ".