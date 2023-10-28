Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинку дванадцятого туру чемпіонату України, який відбудеться 28 жовтня та розпочнеться о 13:00.

Криворізький Кривбас та дніпровський Дніпро-1 відкриватимуть програму дванадцятого туру української Прем’єр-ліги матчем стадіоні Гірник.

КРИВБАС — ДНІПРО-1

СУБОТА, 28 ЖОВТНЯ, 13:00. ГІРНИК, КРИВИЙ РІГ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА YOUTUBE-КАНАЛІ КРИВБАСУ

Українська Прем’єр-ліга повертається на наші телеекрани на тлі єврокубкових протистоянь одразу з гучною афішою. Дербі Січеславщини, чи протистояння поміж криворізьким Кривбасом та дніпровським Дніпром-1, чи взагалі — битва за першу сходинку турнірної таблиці. Називайте, як хочете, але суті справи це жодним чином не змінює — уже сьогодні турнірна таблиця національної першості ризикує зазнати разючих змін.

Але для цього команді Юрія Максимова конче необхідно здійснити ще один крок на шляху свого тривалого відновлення. Без досвідченого українського фахівця на чолі дніпряни виглядали, скажімо прямо, дуже кепсько, але повернення Максимова до великої гри виявилось напрочуд удалим та реанімувало колектив, який більшість фанатів узагалі хотіла списувати в цій кампанії.

А воно в підсумку вийшло так, що Дніпро-1 наразі вже наздогнало донецький Шахтар, завдячуючи серії перемог у чемпіонаті довжиною в п’ять матчів поспіль та сім зустрічей без поразок відповідно. Останній раз СК залишав поле похмурим ще за підсумком гри проти Полісся в Кубку, але там команда просто дістала програшний квиток у післяматчевій лотереї.

Таким чином дніпряни підійшли до ключового протистояння проти Кривбасу в дуже гарному настрої, але й суперники не можуть поскаржитись на його відсутність. Футболісти Юрія Вернидуба не просто так очолюють турнірну таблицю наразі, хоча й лідерство це є не є абсолютним через банальну арифметику. Річ у тім, що Кривбас не дуже-то й успішно показував себе в плані набраних очок у матчах саме проти потенційних прямих конкурентів.

Так, наприклад, матч проти донецького Шахтаря (2:2) був дійсно крутим у виконанні криворіжців, але нічия — це один заліковий бал за будь-яких обставин, а в контексті місця перебування команди Вернидуба в турнірній таблиці, радше дорівнює втраті двох очок. При цьому Кривбас так само вилетів із Кубку України за підсумком дуелі проти одеського Чорноморця (1:3), за що згодом узяв своєчасний реванш у чемпіонаті.

І тут, насправді, важливим є ще й контекст календаря. І Кривбас, і Дніпро-1, зайшли в дуже непростий період сезону, коли від статусних суперників та великих випробувань просто починає сіпатись око. У дніпрян узагалі що не найближчий матч, то одразу центральний у турі. Хіба що Олександрія трохи вибивається із ряду суперників накшталт Руху, Шахтаря, Чорноморця, Ворскли та Полісся, через яких має пройти команда Максимова до кінця календарного року. У Кривбасу натомість будуть Динамо, Зоря та ті самі житомиряни, тож переводити подих просто ніколи.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ:

ЦІКАВІ ФАКТИ:

Кривбас може програти 90 матч у рамках УПЛ.

Господарі не грають на нічию шість матчів поспіль — 5 перемог та 1 поразка.

Дніпро-1 перемагає п’ять матчів поспіль.

Юрій Вернидуб може перемогти в 110 матчі в УПЛ та вдвадцяте з Кривбасом.

Дніпро-1 ще не програвав при Максимові — 5 перемог та 1 нічия.

Олексій Гуцуляк із Дніпра-1 може забити 30 гол в УПЛ, а Олександр Філіппов із СК та Дмитро Хомченовський із Кривбасу — 25.

ПОТОЧНА ФОРМА:

ІСТОРІЯ ПРОТИСТОЯНЬ:

Команди зустрічались поміж собою двічі — по одній перемозі із загальним рахунком 2:2.