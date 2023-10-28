Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинку дванадцятого туру чемпіонату України, який відбудеться 28 жовтня та розпочнеться о 15:00.

Ковалівський Колос та київське Динамо продовжуватимуть програму дванадцятого туру української Прем’єр-ліги матчем на стадіоні Колос у Ковалівці.

КОЛОС — ДИНАМО КИЇВ

СУБОТА, 28 ЖОВТНЯ, 15:00. КОЛОС, С. КОВАЛІВКА. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА ПЛАТФОРМІ MEGOGO

Аномальне різноманіття принципових протистоянь можна буде спостерігати цієї суботи в рамках УПЛ. Щойно пролунає фінальний свисток у дербі Січеславщини, як одразу розпочнеться дербі Київщини поміж двома дуже не схожими один на одного колективами. Але ковалівський Колос та київське Динамо з недавніх пір є сусідами за турнірною таблицю, тож лишень один цей факт підбурює нас подивитись за їхнім протистоянням.

До певного часу колектив Мірчі Луческу зберігав за собою статус тіньового лідера чемпіонських перегонів через велику кількість не зіграних своєчасно матчів, які команда пропускала з огляду на участь у єврокубках. Коли саме "біло-сині" намагатимуться надолужувати згаяне — ніхто не знає, а календарний рік тим часом поступово добігає до свого завершення, тоді як у столичного колективу досі на три гри менше, аніж у решти команд.

Але ця перевага для Динамо доволі швидко розтанула власне через погані виступи команди. Два попередніх тури неодмінно завершувались поразками, і при чому вони ставались у протистояннях проти прямих конкурентів із верхньої частини турнірної таблиці, житомирського Полісся (2:3) та дніпровського Дніпра-1 (0:1) відповідно, що підштовхує до невтішних висновків. Насправді, це трохи дивно, оскільки до цього ігрові кондиції команди Луческу викликали виключно захоплення, навіть на тлі відсутності матчів єврокубків.

Але найближчим часом Динамо доведеться їхати до Ковалівки, де на столичний колектив очікуватиме не просто дербі, а повноцінне протистояння проти команди, яка здобула таку саму кількість залікових балів, що й вони. Ну то й що, що для цього знадобилось на три гри більше? А куди, власне, Колос міг дістатись у турнірному плані, якщо має на власному рахунку тільки сім голів. Проте "фішка" команди Ярослава Вишняка полягає геть не в цьому.

"Чорно-білі" грають у нестерпно посушливий футбол. Останні п’ять матчів за їхньої участі завершились лише трьома забитими голами при тому, що тричі було зафіксовано нічию 0:0. І можна було б відпускати якісь гострі кпини на адресу команди при цьому, якби не один доволі вагомий факт.

Так, Колос недобирає подекуди важливі пункти, проте суперники, яких він позбавляє такої можливості, теж не є легкими. Ворскла, Полісся, Дніпро-1, Рух — геть не кожній команді УПЛ вдається зупинити ці колективи, а команда Вишняка це зуміла зробити. Це викликає захоплення та змушує шукати варіанти для подолання майже бездоганного захисту клубу з Ковалівки. Захисту, щодо якого в Динамо в цьому сезоні взагалі не все в порядку.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ:

ЦІКАВІ ФАКТИ:

Динамо Київ програти 100 матч у рамках УПЛ або зіграти в 160 раз унічию.

Колос проведе 120 матч у рамках УПЛ та може зазнати 50 поразки.

Динамо програло останніх два матчі в чемпіонаті.

Колос не програє п’ять матчів УПЛ поспіль.

Колос не пропускає голів 382 хвилини.

Павло Оріховський із Колосу та Владислав Ванат із Динамо можуть забити 20 голи в УПЛ, Назар Волошин у складі киян — 10.

ПОТОЧНА ФОРМА:

ІСТОРІЯ ПРОТИСТОЯНЬ:

Команди зустрічались поміж собою десять разів — шість перемог за Динамо, 3 нічиї та 1 успіх Колосу. Загальний рахунок 23:5 на користь киян.