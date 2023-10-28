Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 12-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють криворізький Кривбас та дніпровський Дніпро-1.

Криворізький Кривбас та дніпровський Дніпро-1 зіграють у дербі Січеславщини в рамках дванадцятого туру української Прем'єр-ліги на полі стадіону Гірник.

Юрій Вернидуб, після перемоги над харківським Металістом 1925 (3:1), залучив до стартового складу Іліча в опорній зоні.

Юрій Максимов, на тлі перемоги над полтавською Ворсклою (3:2), використав із перших хвилин Сарапія в центрі оборони, тоді як Ручинський складатиме пару опорників із Бабенком.

Кривбас: Кліщук — Понєдєльнік, Стецьков, Бескоровайний, Дібанго — Іліч — Задерака, Татарков, Дебелко, Д. Кузик — Кожушко.

Запасні: Маханьков, Хома, Рябов, Семотюк, Приходько, По, Прінс, Хомченовський, Луньов, Устименко, Блізніченко, Гончарук.



Дніпро-1: Кінарейкін — Адамюк, Сарапій, Кравець, Каплієнко — Бабенко, Рубчинський — Гуцуляк, Піхальонок, Лєднєв — Філіппов.