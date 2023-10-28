Україна

Динамо Київ у меншості не втримало перемогу над Колосом

Колектив Мірчі Луческу не може перемогти вже три матчі УПЛ поспіль.

Колос — Динамо Київ, фото УПЛ

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.



Колос — Динамо Київ 1:1

Голи: Лучкевич, 51 — Тимчик, 19



Колос: Фесюн — Лучкевич (Золотов, 83), Чорноморець, Бондаренко, Бурда, Ємець — Мілько, Демченко (Тотовицький, 83) — Ільїн (Болбат, 55), Салабай (Безбородько, 55), Дієго Каріока (Мякушко, 72).



Динамо Київ: Бущан — Тимчик, Попов, Дячук, Дубінчак — Бражко, Шепелєв — Караваєв, Буяльський, Волошин (Шапаренко, 70) — Ванат.



Попередження: Ємець — Ванат, Бражко



На 63-й хвилині був вилучений Владислав Ванат (Динамо Київ) (друге попередження).