Україна
28 жовтня 2023, 16:59
Динамо Київ у меншості не втримало перемогу над Колосом
Колектив Мірчі Луческу не може перемогти вже три матчі УПЛ поспіль.
Колос — Динамо Київ, фото УПЛ
28 жовтня 2023, 16:59
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Колос — Динамо Київ 1:1
Голи: Лучкевич, 51 — Тимчик, 19
Колос: Фесюн — Лучкевич (Золотов, 83), Чорноморець, Бондаренко, Бурда, Ємець — Мілько, Демченко (Тотовицький, 83) — Ільїн (Болбат, 55), Салабай (Безбородько, 55), Дієго Каріока (Мякушко, 72).
Динамо Київ: Бущан — Тимчик, Попов, Дячук, Дубінчак — Бражко, Шепелєв — Караваєв, Буяльський, Волошин (Шапаренко, 70) — Ванат.
Попередження: Ємець — Ванат, Бражко
На 63-й хвилині був вилучений Владислав Ванат (Динамо Київ) (друге попередження).