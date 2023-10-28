У черговому турі української Прем'єр-ліги Динамо протистояло Колосу.

Колектив Мірчі Луческу не зумів утримати перемогу у меншості. Крім того, Динамо не може перемогти третю гру поспіль.

Огляд матчу:  

Колос — Динамо Київ 1:1
Голи: Лучкевич, 51 — Тимчик, 19

Колос: Фесюн — Лучкевич (Золотов, 83), Чорноморець, Бондаренко, Бурда, Ємець — Мілько, Демченко (Тотовицький, 83) — Ільїн (Болбат, 55), Салабай (Безбородько, 55), Дієго Каріока (Мякушко, 72).

Динамо Київ: Бущан — Тимчик, Попов, Дячук, Дубінчак — Бражко, Шепелєв — Караваєв, Буяльський, Волошин (Шапаренко, 70) — Ванат.

Попередження: Ємець — Ванат, Бражко

На 63-й хвилині був вилучений Владислав Ванат (Динамо Київ) (друге попередження). 