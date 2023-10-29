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Керманич Оболоні прокоментував прийдешній матч проти ЛНЗ.

У рамках дванадцятого туру української Прем’єр-ліги київська Оболонь зіграє гостьовий матч проти черкаського ЛНЗ.

ЛНЗ — Оболонь. Анонс і прогноз на матч УПЛ 29.10.2023

Головний тренер "пивоварів" Валерій Іващенко напередодні звітного протистояння поділився власними очікуваннями.

"Наш стан може показати лише прийдешня гра. Якщо говорити про моральну складову, то настрій бойовий. Але результатом цієї бойової готовності завжди слугує футбольний матч.

Загалом усе, що плануємо, не дивлячись на дощову погоду цього тижня, виконуємо в тренувальному процесі, жодних збоїв тут немає.

Усі готуються до прийдешньої гри, лише Мединський щойно вийшов із лазарету та став до роботи. Решта гравців — усі здорові.

Як-то кажуть: "навіть досконалий план ніколи не йде за планом". Постійно вносяться якісь корективи, але це футбол, тим він і цікавий.

Я вже багато разів повторював, що все може трапитись. І завдання хлопців — швидко реагувати на те, що відбувається у матчі. Так, перші ігри були наповнені хвилюванням, десь хлопці переживали, усе ж, це не Перша ліга. Але в тих матчах, де нам вдавалося перемагати або брати очки, футболісти знаходили натхнення, починали вірити в себе.

Звісно, що тренерський штаб завжди матиме претензії та фіксуватиме помилки, над якими треба працювати. Усе одно все треба вдосконалювати, не сидіти на місці. Але водночас є й позитивні моменти.

Перемога над Динамо — найбільша в моїй тренерській кар’єрі? Ну, поки що, ми чемпіонат України не вигравали, та й чемпіонами світу не ставали. Відтак, станом на зараз перемога над Динамо дійсно такою й є. Не кожного дня вдається перемагати гранда українського футболу.

Це можуть бути знакові успіхи, як для тренерського штабу, так і для всієї команди. І це надихає на майбутні перемоги, тому що в такі моменти віриш, що все можливо і що всі — живі люди, можуть як перемагати, так і програвати.

ЛНЗ — це бойовита команда, у якій відбулось чимало змін, адже вони були нашими конкурентами в Першій лізі, але зараз команда кардинально інша.

Вийшовши до Прем’єр-Ліги, вони провели чимало трансферів, багато нових гравців. Якщо порівняти ЛНЗ у Першій Лізі та в УПЛ, то це абсолютно різні команди.

У будь-якому випадку, ми з повагою ставимося до будь-якого суперника, відтак кожна гра для нас знакова, ми намагаємося налаштовуватися максимально по-бойовому.

ЛНЗ — добротна команда, є свої плюси та мінуси. Ми це бачимо, але ми хлопцям говоримо, щоб були максимально сконцентрованими", — заявив український фахівець.

Матч ЛНЗ — Оболонь відбудеться 29 жовтня, о 13:00.