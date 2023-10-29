Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 12-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють закарпатський Минай та рівненський Верес.

Закарпатський Минай та рівненський Верес зіграють поміж собою в матчі дванадцятого туру української Прем'єр-ліги.

Володимир Шаран, після поразки від одеського Чорноморця (0:3), залучив до стартового складу Кравчука в центрі оборони, тоді як Одарюк та Гечев зіграють на флангах півзахисту, а Кораблін долучиться до центральної зони.

Сергій Лавриненко, на тлі поразки від львівського Руху (2:5), використав із перших хвилин Когута в рамці воріт, тоді як Жуліо Сезар та Кухарук утворять пару в опорній зоні, а Шестаков та Яго розташуються в ланці під нападником — Марусичем.

Минай: Бандура — Солдат, Мельник, Ю. Кравчук, Нємчанінов — Вітенчук — Одарюк, Кораблін, Твердохліб, Гечев — Гунічев.

Запасні: Кемкін, Ольховий, Рогозинський, Демиденко, Дмитрук, Ременяк, Голуб, Панасенко, Вишневський, Ралюченко, Петько.



Верес: Когут — Балан, Кучеренко, Курко, Шевченко — Жуліо Сезар, Кухарук — Шестаков, Яго, В. Шарай — Марусич.

Запасні: Паст, Вовченко, Блізніченко, Годя, Кльоц, Ковалюк, С. Шарай, Кучеров, Гакман, Гайдучик, Світюха.



Гра Минай — Верес почнеться о 13:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.