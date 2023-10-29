Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинку дванадцятого туру чемпіонату України, який відбудеться 29 жовтня та розпочнеться о 13:00.

Football.ua представляє прев'ю поєдинку дванадцятого туру чемпіонату України, який відбудеться 29 жовтня та розпочнеться о 13:00.

Минай — Верес

Недiля, 29 жовтня, 13:00. Стадіон “Минай”, Ужгород. Головний арбітр — Юрій Іванов (Макіївка). Пряма трансляція на YouTube

Дербі аутсайдерів. Навіть до суботньої програми ці команди займали місце у зоні прямого вильоту.

Цього, в принципі, достатньо, щоб зрозуміти, в якому стилі пройде матч. На нас чекає дуже спекотна, дуже гостра битва. Стиків та підкатів має бути дуже багато, а м'яч у повітрі ризикує провести більше часу, ніж на газоні. І багато в чому це станеться тому, що тренери будуть щиро ставитись до матчу, як до останнього.

Шаран не просто так дійшов до межі морального виснаження. Після чудового за результатом минулого сезону команда повністю провалює поточний – і, яких би помилок не припустився влітку клуб (відпустив одних гравців, не відпустив Твердохліба, запросивши занадто багато), зрозуміло, що найпростіше звинуватити буде у всьому тренера. Якщо Минай програє ще й сьогодні, важко буде знайти в нього якісь шанси у боротьбі за виживання.

Але Верес теж дуже погано грає. Команда вміє лише відбиватися. Коли потрібно лише це, виходить непонано (нагадаю, рівняни відібрали бали у Шахтаря), але для перемог потрібна якась свідомість і на чужій половині поля теж. На жаль, цього Сергій Лавриненко за 10 турів досягти не зміг. Відповідно, він теж серйозно ризикуватиме у разі поразки.

ЦІКАВІ ФАКТИ:

Верес може зазнати 50-ї гостьової поразки в УПЛ.

Минай може на своєму полі здобути 10-ту перемогу або зазнати 20-ї домашньої поразки в УПЛ.

Минай – єдина команда поточного Чемпіонату, яка ще не перемагала: 4 нічиї та 7 поразок.

Гравці Минаю з початку Чемпіонату більше одного гола за матч не забивають.

Безвиграшний серіал Вереса триває в Чемпіонаті 5 ігор: 2 нічиї та 3 поразки.

Володимир Шаран на чолі різних клубів може здобути 80-ту перемогу в УПЛ, в тому числі 10-ту з Минаєм.

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