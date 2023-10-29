Полтавська Ворскла та харківський Металіст 1925 зіграють поміж собою в рамках дванадцятого туру української Прем'єр-ліги на полі стадіону Ворскла ім. О. Бутовського.

Віктор Скрипник, після поразки від дніпровського Дніпра-1 (2:3), залучив до стартового складу Челядіна в опорній зоні, тоді як Юрченко повернеться на позицію під нападником.

Едмар, на тлі поразки від харківського Металіста (1:3), використав із перших хвилин Мозіля в рамці воріт, тоді як Курило гратиме праворуч у захисті, а Ткачук долучиться до центрального трикутника. Юсов та Ременюк розташуються обабіч Сидорова в атаці.

Ворскла: Ісенко — Пердута, Павлюк, Сантана, Корнієнко — Скляр, Челядін — Кане, Юрченко, Якубу — Степанюк.

Запасні: Домолега, Хрипчук, Рамірес, Чеснаков, Крупський, Черниш, Нестеренко, Феліпе, Бацула.

Металіст 1925: Мозіль — Курило, Є. Ткачук, Фарина, Безуглий — Вачіберадзе, Габелок, А. Ткачук — Юсов, Сидоров, Ременюк.

Запасні: Сидоренко, І. Потімков, Капінус, Коваленко, Рудавський, Червак, Жичиков, Мартинюк, Бичек, Дмитренко, Кравченко, Чирук.

Гра Ворскла — Металіст 1925 почнеться о 15:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.