Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 12-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють полтавська Ворскла та харківський Металіст 1925.

Полтавська Ворскла та харківський Металіст 1925 зіграють поміж собою в рамках дванадцятого туру української Прем'єр-ліги на полі стадіону Ворскла ім. О. Бутовського.

Віктор Скрипник, після поразки від дніпровського Дніпра-1 (2:3), залучив до стартового складу Челядіна в опорній зоні, тоді як Юрченко повернеться на позицію під нападником.

Едмар, на тлі поразки від харківського Металіста (1:3), використав із перших хвилин Мозіля в рамці воріт, тоді як Курило гратиме праворуч у захисті, а Ткачук долучиться до центрального трикутника. Юсов та Ременюк розташуються обабіч Сидорова в атаці.

Ворскла: Ісенко — Пердута, Павлюк, Сантана, Корнієнко — Скляр, Челядін — Кане, Юрченко, Якубу — Степанюк.

Запасні: Домолега, Хрипчук, Рамірес, Чеснаков, Крупський, Черниш, Нестеренко, Феліпе, Бацула.



Металіст 1925: Мозіль — Курило, Є. Ткачук, Фарина, Безуглий — Вачіберадзе, Габелок, А. Ткачук — Юсов, Сидоров, Ременюк.