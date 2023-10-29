Україна

Минай та Верес розписали мирову в битві аутсайдерів УПЛ

Закарпатський колектив досі не може здобути перемогу в поточному сезоні, а тим часом конкуренти віддаляються в таблиці.

Минай — Верес, фото УПЛ

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.



Минай — Верес 0:0



Минай: Бандура — Солдат, Мельник (Вишневський, 46), Ю. Кравчук, Нємчанінов — Вітенчук — Одарюк (Ременяк, 83), Кораблін (Петько, 37), Твердохліб, Гечев (Рогозинський, 37) — Гунічев (Панасенко, 61).



Верес: Когут — Балан, Кучеренко, Курко, Шевченко — Жуліо Сезар, Кухарук — Шестаков, Яго (Блізніченко, 86), В. Шарай — Марусич (Гайдучик, 68).



Попередження: Солдат, Вітенчук, Твердохліб — Шевченко, В. Шарай, Яго, Балан



На 90+1-й хвилині був вилучений Владислав Шарай (Верес) (друге попередження).