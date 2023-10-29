Президент команди зустрівся із головним новим головним тренером.
Рінат Ахметов та Маріно Пушич - Сайт Шахтаря
29 жовтня 2023, 19:57
Президент Шахтаря Рінат Ахметов зустрівся із новим головним тренером клубу Маріно Пушичем - повідомляє офіційний сайт команди.
"Я дуже вам вдячний, що сьогодні ви тут, що вами керував не страх перед приїздом в Україну, а величезне бажання зробити українську команду сильнішою, зробити все, щоб радувати українських уболівальників, уболівальників донецького Шахтаря красивою, яскравою атакувальною грою" — сказав він.
Маріно був представлений в якості головного тренера цього тижня.
Шахтар поступився у першому матчі під керівництвом цього наставника Барселоні.