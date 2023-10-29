Україна

Президент команди зустрівся із головним новим головним тренером.

Президент Шахтаря Рінат Ахметов зустрівся із новим головним тренером клубу Маріно Пушичем - повідомляє офіційний сайт команди.

"Я дуже вам вдячний, що сьогодні ви тут, що вами керував не страх перед приїздом в Україну, а величезне бажання зробити українську команду сильнішою, зробити все, щоб радувати українських уболівальників, уболівальників донецького Шахтаря красивою, яскравою атакувальною грою" — сказав він.

Маріно був представлений в якості головного тренера цього тижня.

Шахтар поступився у першому матчі під керівництвом цього наставника Барселоні.