Україна

Football.ua представляє прев'ю до матчу 1/4 фіналу Кубка України, який пройде 30 жовтня і розпочнеться о 15:00.

У першому матчі 1/4 фіналу Кубка України між собою зіграють сумська Вікторія з Першої ліги та Шахтар з Прем'єр-ліги.

Вікторія – Шахтар

Понедiлок, 30 жовтня, 15:00. Стадіон «Лівий берег», Київ. Арбітр — Деревінський О. О. (Хмельницький). Пряма трансляція матчу на YouTube-каналі УПЛ ТБ

Марино Пушич дебютує в українському футболі з матчу, який розповість йому про український футбол дуже багато.

Шахтар грає на виїзді із сумською Вікторією, але на стадіоні “Лівий берег”. Чому? Ну, клуби так домовились. Домовилися, щоб матч був виїзним для обох сторін. Вікторією керує Анатолій Безсмертний – досвідчений спеціаліст, який тренує з 2007 року та в УПЛ двічі працював зі Львовом. Він досить добре знає про всі підводні течії в українському футболі, щоб уже одразу після жеребкування писати:

“Чи відбудеться поєдинок у Сумах? Не хочеться щось прогнозувати, тим паче, що жеребкування відбулося лише кілька годин тому. Знаю тільки, що Шахтар не любить під час єврокубкових баталій грати на всеукраїнській арені далеко від місця дислокації. Тому все може бути. Але це питання краще поставити через тиждень-другий нашому клубному керівництву”.

І головне, це не той випадок, коли, як із ФК Полтава, можна все списати на погані умови. Хто-хто, а Вікторія грає в шикарних умовах: на тому самому “Ювілейному”, який навіть фінал Кубка та Суперкубок України приймав по разу. Цей стадіон був настільки гарний, що його пропонували для всіх можливих матчів рівнем якомога вище – після Євро-2012 та будівництва нових стадіонів ажіотаж трохи спав, але той же Олімпік ще під час перебування клубом УПЛ у свій час грав саме тут.

Коли Кубок після паузи у сезоні-2022/23 відновили, було радісно. Але тепер чим далі, чим більше запитань, навіщо такий кубок взагалі потрібен. Спочатку стало зрозуміло, що не буде вболівальників на трибунах, тепер гранди просто не приїжджають до провінції... А вид зірок, які приїжджають грати з другою лігою – це як мінімум половина інтересу від кубкових турнірів.

У контекстi саме футболу ми, напевно, побачимо тих самих гравців, які не зіграють у п'ятницю. Найближчий матч у “гірників” з Динамо, кияни позбавили себе будь-яких кубкових турбот у рекордні терміни – і Пушичу, щоб не виставляти проти суперника втомлену команду, логічно випустити дубль. У будь-якому разі умовні Чигринський, Келсі, Кастілло, Гочолеішвілі сильніші за команду, яка в останньому турі зіграла внічию з Гірник-Спортом.

Орієнтовні склади команд

Вікторія: Шеліхов – Зозуля, Сасовський, Нелін, Ульянов – Долінський, Покотилюк – Мишенко, Шаврін, Машталір – Галенко

Шахтар: Рудько — Топалов, Чигринський, Козик, Гочолеішвілі — Кастілло — Кащук, Очеретько, Криськів, Вьюнник — Келсі.