Україна

До вашої уваги пряма трансляція матчу 1/4 фіналу Кубка України-2023/24 між Вікторією та Шахтарем, який розпочнеться 30 жовтня о 15:00.

У рамках 1/8 фіналу Кубка України зіграють сумська Вікторія та донецький Шахтар.

Цей поєдинок пройде на стадіоні Лівий берег у Києві та відбудеться у понеділок, 30 вересня. Початок матчу — о 15:00 за київським часом.

Слідкувати за подіями цього протистояння, у якому вирішуватиметься доля учасників наступного раунду змагань, ви зможете у відео онлайн-трансляції на Football.ua.

ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ МАТЧУ ВІКТОРІЯ — ШАХТАР

Нагадаємо, що нещодавно донецький Шахтар оголосив про призначення нового головного тренера.