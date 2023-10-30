Україна

Команда з Донецька стала першим учасником майбутньої стадії змагань на вперше перемогла на чолі з новим головним тренером.

Осінь перебуває в самому розпалі й добре, що в поточному сезоні до нас повернулись матчі Кубка України, які заповнюють прогалини в календарі команд посеред тижня, даючи можливість обраним колективам відчувати себе неначе учасниками єврокубкових змагань. Але кому-кому, а точно не футболістам донецького Шахтаря потрібно розповідати про відчуття від міжнародних протистоянь, бо нещодавно команда тільки-но повернулась із візиту до каталонської Барселони (1:2), а вже за кілька днів потом мала отримати дуже цікавий досвід.

Суперником "гірників" під керівництвом нового головного тренера Маріно Пушича став колектив, який тільки-но почав потрапляти до переліку потенційних учасників "елітного" дивізіону країни — сумська Вікторія. На її чолі стоїть відомий український фахівець Анатолій Безсмертний, для якого досвід таких матчів є не новим, але вже трохи призабутим. Саме тому перше, що зробив керманич, коли прибув на стадіон Лівий берег цього дня, це просто посидів у спокої на тренерській лаві. Відчував наближення великої гри.

Виступ його команди на початку матчу був доволі оптимістичним — був присутній пресинг на чужій половині, елементи боротьби, але структура залишали бажати кращого, і в підсумку це й зіграло злий жарт із Вікторією. Хоча що на 17 хвилині, що на 20, ми мали говорити просто про технічний брак у діях воротаря Дениса Шеліхова. Він не парирував дальні постріли Назарини та Зубкова, обидва з яких були спрямовані в правий кут його воріт, тому говорити немає про що — 0:2 на старті матчу проти фаворита. Висновки робіть самі.

Зробила їх і команда Безсмертного та просто зупинилась у намаганнях щось протиставити Шахтарю. Дійшло до того, що без жодного опору умовний Ракіцький міг із власної половини спробувати запустити дальній удар за комірець воротарю суперників. Той більше не припускався браку у власних діях, але настрої гри були зрозумілі всім. У такому ритмі команди дістались другого тайму, де мало що змінилось.

Безсмертний зробив подвійну заміну одразу після відпочинку та додав ще одного свіжого гравця трохи потім. Цього вистачило лише на те, щоб утримувати певний час Шахтар від створення чергової небезпеки для воріт Шеліхова, але не більше того. Команда Пушича не намагалась відбувати номер, але й суттєвих зусиль для збільшення власної переваги не докладала. Один тільки головний тренер постійно щось підказував своїм підопічним, але то радше звичайні робочі моменти.

Із моментами Судакова та Назарини ми поступово наближались до завершення гри, де "гірники" володіли м’ячем так само, як і раніше, а суперники до того моменту хоч устигли здійснити удар у площину воріт. Хоч якась відповідь. Але останнє слово все одно залишили за собою представники УПЛ — Судаков із кутового на правому фланзі подав на ближню стійку, де Ракіцький замкнув головою. Вийшло просто, як і вся гра для команди Пушича до цього.

Фінальний свисток головного арбітра Олексія Деревинського з Києва зафіксував вихід донецького Шахтаря до півфіналу Кубка України. Для сумської Вікторії пригоди в цьому змаганні цього року добігли завершення.Вікторія —0:3Назарина, 17, Зубков, 20, Ракіцький, 90Шеліхов — Бичков (Зозуля, 69), Нелін, Сасовський, Ульянов (Сахно, 46) — Долінський, Савченко (Покотилюк, 46) — Байдал, Здирко (Лебеденко, 56), Мишенко (Чеглов, 75) — Галенко.Різник — Гочолеішвілі (Конопля, 67), Бондар, Ракіцький, Азарові — Назарина — Зубков (Егіналду, 68), Бондаренко, Судаков, Невертон (Криськів, 80) — Келсі (Сікан, 62).Попередження: Мишенко, Сахно, Ульянов