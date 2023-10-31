Україна

Хто був найкориснішим футболістом київського Динамо за підсумками минулого місяця?

Динамо Київ офіційно оголосило про початок голосування серед вболівальників, щоб визначити найкращого гравця команди за підсумками жовтня 2023 року.

За це звання посперечаються опорний півзахисник Володимир Бражко, голкіпер Георгій Бущан та атакуючий півзахисник Віталій Буяльський, яких також обрали фанати "біло-синіх" за підсумками опитування після кожного з чотирьох проведених матчів Динамо за цей місяць.

1 жовтня. Динамо – Олександрія – 4:2 (Бражко)

6 жовтня. Полісся – Динамо – 4:3 (Буяльський)

22 жовтня. Динамо – Дніпро-1 – 0:1 (Бущан)

28 жовтня. Колос – Динамо – 1:1 (Бущан)

Проголосувати за свого кандидата ви можете в Telegram-каналі Динамо Київ:



Нагадаємо, у наступному матчі київське Динамо зіграє проти донецького Шахтаря в рамках 13-го туру української Прем'єр-ліги. Цей поєдинок відбудеться 3 листопада о 17:00.