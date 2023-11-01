Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинку 1/4 фіналу Кубку України, який відбудеться 2 листопада та розпочнеться о 15:00.

Чорноморець в рамках поєдинку 1/4 фіналу Кубка України зіграє на своєму полі проти Зорi.

Чорноморець — Зоря

Середа, 1 листопада, 15:00. Стадіон “Чорноморець”, Одеса. Головний арбітр матчу – Балакін М. О. (Київська обл.) Пряма трансляція матчу на YouTube

Рідкісний приклад статусної гри в українському футболі. Чорноморець та Зоря брали трофеї ще в чемпіонаті СРСР, досягали численних успіхів в українському футболі, за них, звичайно ж, грали дуже багато збірникiв та зіркових гравців. При цьому, що за нинішніх часів привід для гордості, обидві команди не зіпсували собі біографію аферами з банкрутством, воскресінням, стартом з нижчих ліг та ін.

Чорноморець має нагоду вперше за багато років фінішувати вище Зорі у чемпіонаті. Луганський клуб у принципі йде дуже низько: помилка з тренером на самому старті та втрата ключових гравців відкинули його на проміжне 14-те місце. Григорчук теж не має в своєму розпорядженні топового складу, але він працює другий сезон, встиг донести до гравців свої ідеї – і в змозі розчавлювати суперника за суперником своїм пресингом.

Плюс до цього Чорноморець дуже сильний удома. Із шести домашніх матчів цього сезону одесити виграли п'ять, а шостий звели внічию. Не втрималося навіть Динамо, яке з Ярмоленком у складі виглядало дуже грізною силою. Єдиною командою, яка встояла на “Чорноморці”, була... саме Зоря. Так-так, матч в Одесі – один із небагатьох на рівні УПЛ, які луганці можуть занести собі в актив.

Немає жодних сумнівів, що Чорноморець сьогодні битиметься до кінця і докладе максимум зусиль. Він це продемонстрував раніше, коли 120 хвилин рубався проти Лівого Берега і на останніх хвилинах дотискав Кривбас. Не дуже очевидно, чим зумовлена така ставка (обидва кубкові подвиги обернулися осічками у наступних турах чемпіонату – не вірять, що вдасться пробитися до єврокубків через УПЛ?), але це просто факт: Чорноморець задіює максимум ресурсів, щоб дійти у Кубку до кінця.

А ось наскільки цікавий Кубок Зорі – питання відкрите. Цей турнір – один із трьох, у яких вона бере участь. На такій високій стадії вона багато в чому через жереб: на попередній стадії витягли найскромніший Маріуполь з першої ліги. У єврокубках кожне очко приносить серйозні гроші, а вдалий старт дозволяє сподіватися на євровесну... З іншого боку, Кубок України – останній шанс луганчан кваліфікуватися до єврокубків наступного сезону, тож ми можемо розраховувати на найсерйознішу боротьбу.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ:

Чорноморець: Варакута — Путря, Салюк, Єрмаков, Брагару — Кузик, Васильєв, Шпорн — Бадібанга, Ієде, Штогрін

Зоря: Турбаєвський, Снурніцин, Жордан, Данченко, Батагов, Яцик, Азіангбе, Мичин, Кірюханцев, Горбач, Герреро

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