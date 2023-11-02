У третьому матчі 1/4 фіналу Кубка України між собою зіграють двоє представників української Прем'єр-ліги – житомирське Полісся та Олександрія.

А чи не останній це матч для Ротаня?

До чвертьфіналу Кубка приходить із десятиматчевою безвиграшною серією. Приголомшливо, що в УПЛ можна так довго не вигравати і перебувати поза зоною вильоту, але Олександрія просто розпочала сезон добре – з двох перемог. А так, команда остаточно зафіксувалася у статусі аутсайдера – причому аутсайдера у збоченій українській формі.

Якщо Олександрія забиває, то вона майже гарантовано програє. Починаючи з третього туру, з чотирьох матчів, у яких команда Ротаня забивала, вона лише в одному набрала якісь очки. З Мінаєм, що майже не рахується, з огляду на будні команди Шарана, зіграли 1:1... А так, три очки з чотирьох, які взяла Олександрія після початку серпня – нульові нічиї. Команда остаточно відмовилася від тiкi-таки і грає на утримання, що робить у перебування Ротаня в клубі ще менше сенсу.

Полісся, тим часом, просто кайфує, перевершуючи найсміливіші очікування. П'яте місце, яке ми прогнозували на старті сезону, тепер уже не має успіху. В останніх трьох турах вдалося вибити максимум, хоча суперники були з єврокубків: Динамо, Ворскла, Зоря. Калiтвiнцев, який вселяв стільки сумнівів, приніс величезну користь: поставив щільну, якісну оборону – а попереду все вирішує зоряний склад форвардів. Ту ж Олександрію житомирці навіть на її полі обіграли з великим рахунком.

Кубок – остання надія олександрійців на порятунок сезону. Їм просто пощастило опинитись у чвертьфіналі: на попередній стадії Рух не реалізував масу моментів та забив у свої ворота на 94-й хвилині. Напевно, Олександрія хоче перервати похмуру серію. Але “хотіти” не означає “могти”, і сьогодні Ротаню та його команді доведеться дуже складно.

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