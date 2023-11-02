Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинку 1/4 фіналу Кубку України, який відбудеться 2 листопада та розпочнеться о 17:00.

Ворскла в рамках поєдинку 1/4 фіналу Кубка України зіграє на виїзді проти іншого представника УПЛ — Оболоні.

Оболонь — Ворскла

Четвер, 2 листопада, о 17:00. Стадіон “Оболонь Арена”, Київ. Головний арбітр зустрічі — Шурман Д. Л. (Київська обл.)

На “Оболонь Арені” зіграють дві команди, які останнім часом дуже багато пропускають.

Оболоні закинули у останніх двох матчах сім. Ворскла стільки ж здобула у трьох – і до цього, наприклад, отримувала чотири голи від Кривбасу. У випадку з Оболонню це скоріше норма, занурення на той рівень, який пророкували їй перед стартом сезону – але від цього не легше. Сенсації закінчилися, а відриву від зони вильоту практично немає.

У Ворскли ж одна перемога у семи матчах. З кожним продовженням цієї похмурої серії все смішніший факт, що здобута вона над Шахтарем. Але, так чи інакше, команда потроху перестає навіть претендувати на вихід до єврокубків через УПЛ. А це означає що? А це означає, що Кубок стає останньою нагодою врятувати сезон! Ворсклі, на відміну від багатьох команд (навіть з амбіціями, статусом і великим минулим) вдавалося вигравати Кубок – наступного року з тієї події пройде 15 років.

При цьому Оболонь – останній клуб, стосовно якого можна сподіватися, що він заб'є на Кубок. На минулій стадії “пивовари” вибили Динамо! При цьому грали не найоптимальнішим складом – але це вже вибір клубу, який відмовився переплачувати за зірок і саме тому має в своєму розпорядженні глибокий склад із конкуренцією на кожну позицію... Загалом, боротимуться обидві команди, і має бути дуже цікаво.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ:

Оболонь: Рибка — Нагієв, Карась, Приймак, Лук’янчук, Прокопенко — Косовський, Мороз, Дубко — Суханов, Тарануха

Ворскла: Ісенко — Пердута, Павлюк, Сантана, Корнієнко — Скляр, Челядін — Кане, Юрченко, Якубу — Степанюк

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