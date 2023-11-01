Україна

Уперше за останні десять років команда з Одеси братиме участь у настільки високій стадії турніру.

Посеред поточного тижня за календарем не було матчів єврокубкових змагань, тому більшість із країн поринули в проведення національних кубкових турнірів і Україна в цьому плані не стала виключенням. У нашому Кубку турнірна сітка дісталась вже до чвертьфінальних раундів, а в понеділок узагалі вдалось з’ясувати ім’я першого півфіналіста, яким став донецький Шахтар.

А ось хто мав стати другим — на це питання мали відповідати одеський Чорноморець та луганська Зоря в матчі на узбережжі Чорного моря. І хоча не так давно ці два клуби зустрічались поміж собою в рамках УПЛ та обійшлись без забитих м’ячів, минуло достатньо часу для того, щоб і колектив Романа Григорчука встиг вийти з серії без перемог, і команда Валерія Кривенцова завершити свою послідовність матчів без поразок.

Початок першої половини звітного протистояння виглядав так, неначе команди грають на полі стадіону Чорноморець у його поганому стані, хоча це й було неправдою, бо постійно м’яч перебував у повітрі, а в завершальних фазах атак ні Чорноморець, ні Зоря, не могли зв’язати й двох передач. Але момент Алефіренка на 16 хвилині цю ситуацію виправив на краще — Даниїл отримав закидання до лівого флангу штрафного та перекиданням воротаря влучив тому в голову.

Значно менш небезпечним при цьому виглядала ситуація вже за кілька хвилин на протилежній половині поля, коли Штогрін бив від пів кола перед штрафним низом точно в центр воріт, але Трубаєвський, замість того, щоб просто забрати м’яч до рук, випустив його собі поміж ноги. Вийшов гол-курйоз, але за такого ритму протистояння його вага була значущою.

Ситуацію потрібно було якось виправляти, тому "моряки" стикнулись із фірмовими подачами Алефіренко прямо у ворота із стандартів, за підсумком яких Варакуті доводилось трохи нервувати, відводячи загрозу. Але потім його партнери провели блискавичний розіграш через правий фланг, а з прострілу Кузика дублем ударом із центру штрафного відзначився Штогірн. Це вже було серйозним кроком до успіху з боку господарів поля.

Кинувся рятувати цю гру для своєї команди Кривенцов одразу з потрійною заміною поперерві, але нічого окрім більш солідної гри в атаці Зорі вона не дала. Цікаво, що ми жодного разу в цьому матчі не мали можливості говорити, що одна з команд значно переважає іншу. Просто Чорноморець своє забивав, а Зоря — ні. На тому й розійшлись.

А Штогрін тим часом оформив хет-три станом на 73 хвилину, розстрілявши ворота з передачі Ієде від лівого кута воротарського з неробочої лівої ноги. Був близьким Андрій і до так званого "ідеального хет-трику" в складі покеру у власному виконанні, але ефектний стрибок у стилі ван Персі за закиданням до штрафного від Зігі завершився лише влучанням м’яча в правий каркас воріт. Як бачимо, це вже був натуральний кураж, а не футбол.

Аде одесити все ж таки почали дозволяти собі забагато під завісу протистояння та ледь не наробили лиха. Васильєв ще до третього м’яча Штогріна ударом головою з центру штрафного на завершення подачі Зігі з правого флангу довів рахунок до показника "3:0", але на 79 хвилині відстань у чотири м’ячі, актуальна на той час, знову скоротилась до трьох за підсумком удару Герреро від лівого кута воротарського за умов повної відсутності спротиву захисту. А ось за це в Григорчука можна дістати на горіхи. Але вже завтра, бо сьогодні в Одесі велике свято футболу.

Фінальний свисток арбітра Миколи Балакіна з Київської області відправив до півфіналу Кубка України одеський Чорноморець, тоді як для луганської Зорі турнірний шлях було достроково завершено.— Зоря 4:1Штогрін, 21, 33, 72, Васильєв, 58 — Герреро, 79Варакута — Путря, Салюк (Хадіда, 84), Єрмаков, Брагару — Шпорн, Кузик (Авагімян, 76), Васильєв — Штогрін (Вакула, 81), Ієде (Бойчук, 81), Бадібанга (Дада, 76).Турбаєвський — Данченко, Джордан, Батагов, Снурніцин — Жан Клод (Чурко, 46), Яцик — Антюх (Горбач, 46), Мічін, Алефіренко (Кирюханцев, 46) — Герреро (Венделл, 80).Попередження: Герреро — Кирюханцев