Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 5-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють львівський Рух та дніпровський Дніпро-1.
Олександр Сваток, фото СК Дніпро-1
01 листопада 2023, 17:10
Львівський Рух та одеський Чорноморець зіграють поміж собою перенесений матч п'ятого туру української Прем'єр-ліги на полі Арени Львів.
Віталій Пономарьов, після нічиєї проти Олександрії (0:0), залучив до стартового складу Едсона до трійки в центрі поля, тоді як Герета гратиме в рамці воріт.
Юрій Максимов, на тлі поразки від криворізького Кривбасу, використав із перших хвилин Сватка та Мірошніченка в лінії оборони.
Рух: Герета — Сич, Слюбик, Дідик, Роман — Сапуга, Едсон, Пастух — Теслюк, Климчук, Руніч.
Запасні: Паньків, Холод, Підгурський, Лях, Довгий, Квасниця, Соломон-Отабор, Плюман, Карабін, Таллес, Альваренга, Притула.
Запасні: Юрчук, Пуріта, Є. Пасіч, Кравець, Каплієнко, Вітіньйо, Горбунов, Маркос Андре.
Дніпро-1: Кінарейкін — Адамюк, Сваток, Сарапій, Мірошніченко — Бабенко, Рубчинський — Гуцуляк, Піхальонок, Лєднєв — Філіппов.
Гра Рух — Дніпро-1 почнеться о 18:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
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