Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 5-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють львівський Рух та дніпровський Дніпро-1.

Львівський Рух та одеський Чорноморець зіграють поміж собою перенесений матч п'ятого туру української Прем'єр-ліги на полі Арени Львів.

Віталій Пономарьов, після нічиєї проти Олександрії (0:0), залучив до стартового складу Едсона до трійки в центрі поля, тоді як Герета гратиме в рамці воріт.

Юрій Максимов, на тлі поразки від криворізького Кривбасу, використав із перших хвилин Сватка та Мірошніченка в лінії оборони.

Рух: Герета — Сич, Слюбик, Дідик, Роман — Сапуга, Едсон, Пастух — Теслюк, Климчук, Руніч.

Запасні: Паньків, Холод, Підгурський, Лях, Довгий, Квасниця, Соломон-Отабор, Плюман, Карабін, Таллес, Альваренга, Притула.



Дніпро-1: Кінарейкін — Адамюк, Сваток, Сарапій, Мірошніченко — Бабенко, Рубчинський — Гуцуляк, Піхальонок, Лєднєв — Філіппов.