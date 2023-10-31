Захисник Дніпра-1 Олександр Сваток відновився після пошкодження та вже готовий повернутися на поле. Про це повідомляє прес-служба клубу.

Нагадаємо, через пошкодження 29-річний капітан дніпрян пропустив минулий матч проти Кривбасу (0:3).

Проте Олександр вирушив разом із командою на майбутній перенесений матч проти львівського Руху.

У лазареті команди Юрія Максимова продовжують залишатися Максим Третьяков, Ігор Когут, Євген Волинець, Олег Горін та Володимир Танчик.

Матч Рух – Дніпро-1 відбудеться завтра, 1 листопада, о 18:00 за київським часом.