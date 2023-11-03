Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинку дванадцятого туру чемпіонату України, який відбудеться 3 листопада та розпочнеться о 17:00.

Київське Динамо та донецький Шахтар суперматчем у форматі Класичного протистояння розпочинатимуть програму тринадцятого туру української Прем’єр-ліги матчем на стадіоні Динамо ім. В. Лобановського в Києві.

ДИНАМО КИЇВ — ШАХТАР

П’ЯТНИЦЯ, 3 ЛИСТОПАДА, 17:00. ДИНАМО ІМ. В. ЛОБАНОВСЬКОГО, КИЇВ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА ТЕЛЕКАНАЛІ 2+2

Наближається перше Класичне в поточному сезоні, а ми знову говоримо про те, що наразі київське Динамо та донецький Шахтар і близько не перебувають один біля одного в турнірній таблиці. Хоча з цим "зламаним" розкладом зіграних та незіграних матчів тією чи іншої командою вже трохи втомлює підраховувати потенційні місця кожного колективу.

Одне відомо точно — команда Луческу зробила власноруч так, щоб навіть за рахунок матчів у запасі в неї не було математичних шансів на першу сходинку. А як інакше, якщо "біло-сині" в останніх трьох матчах УПЛ просто не здобували перемог? При цьому суперники були з переліку прямих конкурентів, Полісся (2:3), Дніпро-1 (0:1) та Колос (1:1), тож усі ці перемоги над умовними ЛНЗ та Олександрією вмить утратили свою цінність.

Та й від Шахтаря столичний колектив відстає вже на п’ять залікових балів, хоча й має на гру менше в активі, аніж найбільш принципові суперники. І були б ми в контексті минулих років, то долі чемпіонського титулу з такою кількістю невдач Динамо вже була б вирішена заздалегідь. Але не сьогодні — зараз в УПЛ такий рівень інтриги, що до трійки лідерів у складі Кривбасу, Полісся та Дніпра-1 усі потрохи почали вже звикати.

Передумовою для виникнення такої ситуації є й стан команди з Донецька. Шахтар припустився вже чотирьох похибок у поточній кампанії, але має на два зіграних матчі менше, аніж Кривбас, тому саме "гірники" за втраченими балами наразі є лідером турнірної таблиці. Але, як показує досвід цього сезону, подібний статус не важить ні-чо-го.

Інше питання — актуальний стан Шахтаря, який за ходом кампанії зробив узагалі непритаманний для себе вчинок, замінивши головного тренера через невдалі результати. Чи працює підхід Маріно Пушича краще, аніж Патріка ван Леувена, ми ще не знаємо, бо з хорватом на чолі команда провела тільки дві гри, та й ті були на виїзді проти суперника захмарного, за будь-якого складу, рівня — Барселони (1:2), та скромної Вікторії в Кубку на початку звітного тижня (3:0).

До речі, саме в наявності ігрової практики ближче безпосередньо до важливої дуелі й полягає перевага "гірників" над командою Луческу, який раніше в своїй тренерській кар’єрі те й робив, що надавав футболістам достатньо саме ігрових моментів під час підготовки. А вийшло так, що Динамо перед Класичним готувалось на тлі нічиєї проти Колосу, який просто прочитав гру команди Луческу та затягнув її в своє фірмове домашнє "болото". Відповідно й настрій у "біло-синіх" не дуже, а тут ще й Владислав Ванат із вилученням пропускатиме прийдешню гру, тож доведеться щось вигадувати.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ:

ЦІКАВІ ФАКТИ:

Динамо Київ може забити 1100 домашній м’яч у рамках УПЛ.

Кияни також можуть зазнати 100 поразки в чемпіонаті.

Команда Луческу не виграє три матчі УПЛ поспіль — нічия + 2 поразки.

Остання нічия в домашньому матчі Динамо зафіксована саме проти Шахтаря — 22 квітня 2023 року (1:1).

Шахтар забиває 39 матчів УПЛ поспіль — 89 голів, із них у гостях 25 матчів та 40 голів.

Маріно Пушич дебютує на чолі Шахтаря в УПЛ.

Мар’ян Швед може забити 25 гол в УПЛ, Олександр Зубков та Дмитро Чигринський — 15, Єгор Назарина — 10 (усі — Шахтар).

У Динамо Назар Волошин перебуває за крок від 10 м’яча в УПЛ.

ПОТОЧНА ФОРМА:

ІСТОРІЯ ПРОТИСТОЯНЬ:

Команди зустрічались поміж собою 196 разів — 80 перемог за Динамо, 57 нічиїх та 59 успіхів Шахтаря. Загальний рахунок 263:228 на користь киян.