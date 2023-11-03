Україна
03 листопада 2023, 19:00
Динамо Київ мінімально поступилось Шахтарю в Класичному
Команда Маріно Пушича відсвяткувала першу перемогу в УПЛ на чолі з новим керманичем.
Динамо Київ — Шахтар, фото ФК Шахтар Донецьк
03 листопада 2023, 19:00
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Динамо Київ — Шахтар 0:1
Гол: Зубков, 53
Динамо Київ: Бущан — Тимчик, Попов, Дячук, Дубінчак — Бражко, Шепелєв — Караваєв, Шапаренко (Царенко, 83), Волошин (Пономаренко, 88) — Беніто (Супряга, 83).
Шахтар: Різник — Конопля, Бондар, Матвієнко, Азарові (Ракіцький, 34) — Степаненко — Зубков (Назарина, 75), Судаков, Криськів, Невертон (Гочолеішвілі, 76) — Сікан.
Попередження: Шепелєв, Дячук, Шапаренко, Дубінчак — Криськів, Матвієнко, Гочолеішвілі, Бондар