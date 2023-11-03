Україна

Луческу out.

Румунський тренер Мірча Луческу на прес-конферннції після матчу Динамо Київ-Шахтар (0:1), оголосив про відхід з посади головного тренера київлян.

"Всьому приходить кінець. Я віддав 15 років українському футболу, гра проти Шахтаря була останньою на чолі Динамо", — сказав Луческу.

Мірча Луческу очолив Динамо Київ 23 липня 2020 року. В першому ж сезоні на чолі румунського спеціаліста київляни виграли Українську Прем'єр Лігу, Кубок та Суперкубок України. Також, за цей час, київський клуб двічі грав у груповому раунді Ліги чемпіонів.

Після поразки від Шахтаря, Динамо довело свою безпереможну серію до чотирьох матчів поспіль та посідає сьоме місце в турнірній таблиці УПЛ.