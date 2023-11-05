Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинку тринадцятого туру чемпіонату України, який відбудеться 5 листопада та розпочнеться о 13:00.

Харківський Металіст 1925 та одеський Чорноморець продовжуватимуть програму тринадцятого туру української Прем’єр-ліги матчем на стадіоні Лівий Берег у передмісті Києва.

МЕТАЛІСТ 1925 — ЧОРНОМОРЕЦЬ

НЕДІЛЯ, 5 ЛИСТОПАДА, 15:00. ЛІВИЙ БЕРЕГ, КИЇВСЬКА ОБЛ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА СЕРВІСІ MEGOGO

Експериментальний тренерський дует у складі Едмара та Олега Голодюка на чолі харківського Металіста 1925 у поточному сезоні демонструє нестабільні результати. Поганий старт проти важких опонентів був прогнозованим, але потім у зустрічах проти рівних собі колективів "жовто-сині" почали набирати важливі залікові бали та виглядали цілком пристойно. Але на кубковій поразці від полтавської Ворскли ця серія вдалих виступів добігла до завершення.

Із останніх шести матчів Металіст 1925 не виграв жодного, тож і позиції команди в турнірній таблиці постраждали відповідним чином. Однак одразу ж робимо важливу ремарку — суперники харків’ян на цьому відтинку сезону. Дніпро-1, двічі Ворскла, Кривбас і, можливо, найслабший — Оболонь. У всіх матчах команда Едмара / Голодюка не знала перемог, але це було цілком очікуваним підсумком останніх турів.

Далі в 1925 календар буде трошки легшим, але не одразу. Спочатку потрібно зіграти проти Чорноморця, Полісся й Шахтаря, а потім уже помріяти про максимум очок у двобоях проти Вересу та Олександрії до гри проти київського Динамо. Але спершу, так, "моряки", які під керівництвом Романа Григорчука в цьому сезоні являють собою просто вибухову суміш.

Чорноморець з останніх семи матчів не виграв лише в двох — проти Кривбасу (0:1) та Зорі (0:0). Для позиції в чемпіонських перегонах ці дві зустрічі були дуже важливими, але на загальну форму команди навряд чи вплинули. Тим паче, що одесити вже помстились Зорі в Кубку України посеред тижня в дуже агресивному стилі (4:1).

Та й узагалі, Чорноморець у цьому сезоні є поодиноким колективом, за кожним матчем якого просто цікаво спостерігати. А якщо ще й на рідному стадіоні, то взагалі — казка. Але цього разу буде виїзний для команди Григорчука матч і це вже реальна проблема — "моряки" виграли лише одну з п’яти останніх зустрічей УПЛ поза межами рідного міста.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ:

ЦІКАВІ ФАКТИ:

Металіст 1925 проведе 60 матч у рамках УПЛ.

Наступний гол харків’ян стане для них 50 у "елітному" дивізіоні.

Металіст 1925 не перемагає п’ять матчів поспіль: 2 нічиї та 3 поразки.

Чорноморець не грає внічию в гостях 11 матчів поспіль: 6 перемог + 5 поразок.

Андрій Ткачук із Металіста 1925 може забити 10 гол в УПЛ, як і Владислав Вакула з Чорноморця.

Чорноморець за Романа Григорчука може зіграти внічию в 40 раз.

ПОТОЧНА ФОРМА:

ІСТОРІЯ ПРОТИСТОЯНЬ:

Команди раніше зустрічались поміж собою вісім разів — одна перемога Металіста 1925, три успіхи Чорноморця та чотири нічиї. Різниця голів 5:8.