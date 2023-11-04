Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 4 листопада 2023 року, 13:00.
fc-lnz.com
04 листопада 2023, 19:50
У рамках 13-го туру української Прем'єр-ліги черкаський ЛНЗ зіграв внічию з ковалівським Колосом.
На 20-ій хвилині Сергій Шестаков вивів ЛНЗ уперед, проте наприкінці другого тайму Вадим Мілько реалізував пенальті та врятував для Колоса нічийний результат.
До вашої уваги відео кращих моментів матчу ЛНЗ Черкаси — Колос в 13 турі української Прем'єр-ліги-2023/24:
ЛНЗ — Колос 1:1
Голи: Шестаков, 20 — Мілько, 89 (пен.)
ЛНЗ: Пеньков — Стасюк, Муравський, Ковальов, Норенков — Калюжний (Олійник, 7, Прядун, 82), Рибалка — С. Шестаков (Тарасенко, 82), Бойко, Савін (Наумець, 68) — Хобленко.
Колос: Фесюн — Лучкевич, Чорноморець, Бондаренко, Бурда, Ємець — Богданов (Мілько, 69), Демченко (Оріховський, 61) — Ільїн (Болбат, 61), Безбородько (Салабай, 79), Мякушко (Велетень, 79).
Попередження: Ковальов, Муравський, Пеньков, Олійник — Богданов, Ємець, Салабай