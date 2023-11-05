Україна

До вашої уваги пряма трансляція матчу 13 туру української Прем'єр-ліги, який розпочнеться 5 листопада о 13:00.

Закарпатський Минай та полтавська Ворскла матчем на Минай-Арені відкриватимуть події неділі в рамках тринадцятого туру української Прем'єр-ліги.

Цей поєдинок пройде на стадіоні Минай та відбудеться у неділю, 5 листопада. Початок матчу — о 13:00 за київським часом.

Слідкувати за подіями цього протистояння ви зможете у відео онлайн-трансляції на Football.ua.

ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ МАТЧУ МИНАЙ — ВОРСКЛА (ПОЛТАВА)

СКЛАДИ КОМАНД

Минай: Бандура — Солдат, Мельник, Дмитрук, Нємчанінов — Ралюченко, Петько — Одарюк, Твердохліб, Гунічев — Вишневський.

Запасні: Кемкін, Ольховий, Панасенко, Кораблін, Рогозинський, Гечев, Ю. Кравчук, Голуб, Ременяк, Демиденко.



Ворскла: Ісенко — Пердута, Павлюк, Чеснаков, Крупський — Челядін, Скляр — Кане, Юрченко, Феліпе — Степанюк.

Запасні: Домолега, Сантана, Рамірес, Хрипчук, Нестеренко, Черниш, Бацула, Островський, Сердюк.