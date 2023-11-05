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Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 13-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють рівненський Верес та луганська Зоря.

Рівненський Верес та луганська Зоря зіграють поміж собою в рамках тринадцятого туру української Прем'єр-ліги на полі рівненського Авангарду.

Сергій Лавриненко, після нічиєї проти закарпатського Миная (0:0), залучив до стартового складу Вовченка на лівий фланг захисту, тоді як Станіслав Шарай гратиме ліворуч в атаці.

Валерій Кривенцов, на тлі кубкової поразки від одеського Чорноморця (1:4), використав із перших хвилин Кирюханцева, Нагнойного та Горбача в півзахисті, тоді як Сапутін повернеться до рамки воріт.

Верес: Когут — Балан, Кучеренко, Курко, Вовченко — Кучеренко, Кухарук — Шестаков, Яго, С. Шарай — Марусич.

Запасні: Паст, Коркодим, Блізніченко, Годя, Кльоц, Ковалюк, Кучеров, Савчук, Гакман, Гайдучик, Світюха.



Зоря: Сапутін — Данченко, Джордан, Батагов, Снурніцин — Яцик — Кирюханцев, Нагнойний, Мічін, Горбач — Герреро.

Запасні: Турбаєвський, Боль, Дришлюк, Венделл, Алефіренко, Волошин, Чурко, Мишньов, Бугай, Антюх.



Гра Верес — Зоря почнеться о 17:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.