Україна

Команда Романа Григорчука знову не показала належної гри в атаці у виїзному матчі в цьому сезоні.

Футбольна неділя в рамках тринадцятого туру української Прем’єр-ліги отримала своє продовження у вигляді протистояння в передмісті Києва, де на полі стадіону Лівий берег поміж собою зустрічались харківський Металіст 1925 та одеський Чорноморець. Дві команди з геть відмінними одні від одних завданнями на сезон та відповідними здобутками в турнірній таблиці.

Колектив Романа Григорчука продовжує тішити нашу спільноту яскравими виступами, найбільш свіжим із яких була перемога над луганською Зорею в чвертьфіналі Кубка України кілька днів тому (4:1). Футболісти Едмара / Олега Голодюка натомість у цей час відпочивали, оскільки їхня серія з шести матчів без перемог уміщувала в собі ще й виліт із кубкового змагання за підсумком гри проти полтавської Ворскли. Тієї самої Ворскли, проти якої "жовто-сині" нещодавно розписали мирову в запальній дуелі (2:2).

Несподівано для команди Григорчука суперники почали агресивно діяти в атаці вже від самого стартового свистка, і, напевно, трохи здивували самі себе таким учинком, адже як ще можна було пояснити погану якість удару Юсова з правого флангу штрафного в першій ж атаці? Але й потім 1925 навіть не намагався зменшувати оберти, тож незабаром Варакуті довелось уперше в цій грі рятувати власні ворота від удару Вачібердазе приблизно з тієї самої зони, що й партнер до цього.

Погода в передмісті Києва в цей день точно сприяла якісному футболу, а під сонцем одесити неначе намагались пригадати рідне місто на узбережжі Чорного моря та з цими мотивами організували не просто першу атаку, а й перший гол у цій грі. Вийшло трохи неоковирно та не без допомоги суперників — Фарина на ближній стійці головою недбало перевів м’яч собі за спину на Штогріна під час подачі Кузика з правого флангу.

У хижому стилі "моряки" кинулись добивати свою жертву та остаточно встановлювати контроль над грою, але суттєвих успіхів у атаці більше не мали. Натомість уже під завісу першого тайму трапився епізод, який у подальшому мав вплив безпосередньо на результат гри. Тоді Ієде грубо зіграв проти Вачібердазе перед чужим штрафним, отримав жовту, і все б нічого, але для нього на той момент вона була вже другою. Першу форварду дав арбітр Шандор у доволі спірному епізоді з начебто спробою симуляції ще на початку гри.

Ефект від цього вилучення можна було побачити вже після перерви. Едмар та Голодюк гинули до бою двох свіжих футболістів, а що натомість мав робити Григорчук, якщо в його команди вилучили лише центрального нападника. Грати без вершника в атаці було справою, звісно, цікавою, але не продуктивною. Важко було згадати в другому таймі реально гольові моменти в гостей до тої пори, коли вони не постали перед великими проблемами.

На 53 хвилині свіжий Борячук на ближній стійці головою завершив подачу з глибини правого флангу від Безуглого, а на 78 хвилині Арі завершив швидку атаку своєї команди ударом із зони перед штрафним низом у лівий кут. Власне, цими двома результативними діями "жовто-чорні" й наповнили зміст власних атак після відновлення гри. Одесити натомість мали з гольових моментів тільки хибу Васильєва в центрі штрафного, тож поступились. Можливо, через рішення арбітра.

, Арі, 78

У наступному турі харківський Металіст 1925 зіграє гостьовий матч проти житомирського Полісся, а одеський Чорноморець прийматиме львівський Рух.— Чорноморець 2:1Борячук, 53— Штогрін, 20Мозіль — Безуглий, Є. Ткачук, Курило, Фарина — Вачіберадзе (Борячук, 46), Мартинюк, А. Ткачук — Юсов (Дмитренко, 72), Сидоров (Чирук, 83), Ременюк (Арі, 46).Варакута — Путря, Салюк, Єрмаков, Брагару — Шпорн (Хадіда, 85), Кузик (Дада, 81), Васильєв — Штогрін, Ієде, Бадібанга.Попередження: Ременюк, Сидоров, Чирук — Ієде, Путря