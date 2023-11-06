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Півзахисник Кривбасу прокоментував прийдешній матч проти Полісся.

Криворізький Кривбас завершує підготовку до протистояння проти житомирського Полісся в рамках тринадцятого туру української Прем’єр-ліги.

Півзахисник команди Юрія Вернидуба Дмитро Хомченовський напередодні гри розповів про стан колективу перед важливою зустріччю.

"Вважаю, що перебуваю в гарній формі на тлі травми. Працюю в загальній групі вже другий тиждень. Почуваю себе досить непогано. У принципі, набрав необхідні кондиції, адже часу на це було достатньо — рухаємось уперед.

Полісся — це достатньо міцний та непростий суперник. На обидві команди очікує дуже важкий матч. Буде цікаво, адже це поєдинок лідерів УПЛ.

Бескоровайний віддав капітанську пов’язку, коли я з’явився на заміну в попередній грі. Це була суто ініціатива Данила. Дуже дякую йому за це, що він так зробив. Чесно, не очікував цього кроку. Це підкреслює те, що у нас справжня родина. Родина Кривбас, де усі один за одного та завжди підтримують", — заявив український виконавець.

Матч Полісся — Кривбас відбудеться 6 листопада, о 15:00.