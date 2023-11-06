Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 13-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють житомирське Полісся та криворізький Кривбас.

Житомирське Полісся та криворізький Кривбас зіграють у рамках тринадцятого туру української Прем'єр-ліги на полі житомирського Центрального.

Юрій Калітвінцев, після кубкової перемоги над Олександрією, залучив до стартового складу Тейлора на правий фланг захисту, тоді як Кушніренко долучився до трикутнику в центрі поля, а Аріелсон та Макуана зіграють в атаці.

Юрій Вернидуб, на тлі перемоги над дніпровським Дніпром-1, використав із перших хвилин Бізімана в опорній зоні.

Полісся: Бойко — Тейлор, Чоботенко, Шабанов, Смоляков — Кушніренко, Крушинський, Танковський — Янаков, Аріелсон, Макуана.

Запасні: Кудрик, Поспєлов, Гітченко, Кравченко, Огіря, Грицук, Шаповал, Морозко, Мозес, Шастал, Козак, Мустафаєв.



Кривбас: Кліщук — Понєдєльнік, Бескоровайний, Стецьков, Дібанго — Бізімана, Іліч — Задерака, Дебелко, Д. Кузик — Кожушко.

Запасні: Маханьков, Хома, Вілівальд, Рябов, Семотюк, Приходько, По, Прінс, Татарков, Устименко, Блізніченко, Гончарук.

Гра Полісся — Кривбас почнеться о 15:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.

