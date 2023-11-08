Україна

"Жовто-чорні" програли у першому матчу.

У другому раунді плей-оф Шляху чемпіонів Юнацької ліги УЄФА Рух зустрівся із чемпіоном Данії – Мідтьюлланном. Перший матч цього протистояння відбувся у польській Стальовій Волі.

У підсумку, болюча поразка юніорів Руху з рахунком 0:4. Матч-відповідь у Данії команди зіграють 29 листопада.

Юнацька ліга УЄФА. Другий раунд плей-офф Шляху чемпіонів. Перший матч

8 листопада 2023 року. Стальова Воля (Польща), стадіон Сталь

Рух U-19 – Мідтьюлланн U-19 (Гернінг, Данія) – 0:4

Голи: Крюгер-Йонсен, 17, Іхеначо, 57, 71 (пен.), Крістьянссон, 87.

Попередження: Кітела, 79.

Рух U-19: Ванівський, Поповський, Холод, Турко, Кітела, Хмельовський, Бойко (Штокал, 46), О. Федор, Шайда (Бондар, 76), Квас (Касарда, 63), Панченко (Денисов, 69).