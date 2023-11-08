Україна

Дніпро-1 готується до поєдинку з донеччанами.

Нападник Дніпра-1 Олександр Філіппов поділився очікуваннями від гри 13-го туру УПЛ проти Шахтаря.

"З кожним тренуванням, з кожною грою ми з усіма розуміємо один одного все краще. Ви це бачите на полі, і хлопці відчувають цю взаємодію. Якщо ти робиш все вірно, відчуваєш впевненість, і це переростає в моменти та голи. З усіма вже знайшов спільну мову, розумію сильні якості гравців і як маю діяти в різних ситуаціях.

Матч з Шахтарем? Плани завжди максимальні. Водночас ми знаємо, з ким будемо грати. Шахтар має гарний склад з гравцями збірних. Тому готуємося належним чином і будемо робити все можливе, аби забрати очки", — сказав Філіппов в інтерв'ю Профутбол Digital.

Матч Шахтар — Дніпро-1 відбудеться 12 листопада, початок — о 19:00.