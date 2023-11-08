Ліга конференцій

Єврокубкова зустріч відбудеться завтра, 9 листопада, о 22:00 за київським часом.

Матч четвертого туру групового етапу Ліги конференцій між луганською Зорею та ізраїльським Маккабі Тель-Авів обслужить шотландська бригада арбітрів. Про це повідомляє прес-служба луганчан.

Головним арбітром буде Джон Бітон, а допомагати на лініях йому будуть Деніел Макфарлейн та Дуглас Поттер. Резервним рефері призначено Метью Макдерміда.

За системою ВАР спостерігатиме азербайджанець Асім Худяєв.

Зазначимо, що Бітон вже чотири рази перетинався з українськими командами – чотири рази у Лізі Європи. Олександрія у 2016 році програла Хайдуку (1:3), у 2017 році Зоря поступилася Герті (0:2). Динамо обіграло Ренн (3:1) у 2018 році, а минулої кампанії розписало нічию з АЕКом (3:3).

Нагадаємо, матч Зоря — Маккабі Тель-Авів відбудеться завтра, 9 листопада, о 22:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.