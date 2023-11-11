Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинку чотирнадцятого туру чемпіонату України, який відбудеться 11 листопада та розпочнеться о 17:00.

Олександрія в рамках чотирнадцятого туру елітного дивізіону чемпіонату України прийме на своєму полі Верес.

Олександрія — Верес

Субота, 11 листопада, о 17:00. Стадіон Ніка, Олександрія. Арбітр – Олександр Солов’ян (Київ). Пряма трансляція на OTT-платформах Megogo, Setanta Sports, Київстар ТБ.

Суботня програма закривається матчем команд, які перебувають на самому піку своєї кризи.

Олександрія не знає перемоги вже 11 турів. В іншій ситуації це гарантувало б місце в зоні вильоту, але Ротаня та компанію рятує жахлива форма саме Вереса. Клуб із Рівного абсолютно нічого не виграв від розміну Вірта на Лавриненка: те тринадцяте місце, яке зачепив Вірт, тепер виглядає практично мрією.

І, головне, не сказати, що за Вірта клуб прямо-таки розривав. Але наскільки ж цікавішою була ця команда! Вона багато забивала, багато пропускала, була одним із небагатьох цікавих колективів, нижчих за третє місце. Лавриненко закріпостив команду – і дуже схоже, що Вересу це підходить набагато менше, ніж Інгульцю.

Поки що керівництво клубу довіряє тренеру, але перестановки всередині клубу вже відбуваються. Пiшов В'ячеслав Шевчук, який довго був у клубі віце-президентом – і, згідно з деякими інсайдами, Вірт попрощався з клубом саме через тиск екс-партнера з оборони Шахтаря. Так чи інакше, будь-яка невдача може переповнити чашу терпіння керівництва – і загалом пауза на матчі збірних найкращий час для заміни тренерів. Отже, можна очікувати сьогодні дуже багато боротьби: програвати категорично не можна жодній із сторін.

ЦІКАВІ ФАКТИ:

80-й гостьовий матч Вересу в УПЛ, в якому рівняни можуть зазнати 50-ї поразки на чужому полі.

Гравці Вересу можуть забити 150-й гол в УПЛ (ще 1 м’яч).

Загальна безвиграшна серія Олександрії триває в УПЛ 11 ігор: 4 нічиї та 7 поразок, а вдома – 4 гри: нічия та 3 поразки.

Безвиграшний серіал Вересу триває в Чемпіонаті 7 ігор: 4 нічиї та 3 поразки.

Безгольова серія Олександрії в УПЛ триває 403 хвилини.

10-й гол в УПЛ може забити Євгеній Смирний (Олександрія).

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