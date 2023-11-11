Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинку чотирнадцятого туру чемпіонату України, який відбудеться 11 листопада та розпочнеться о 15:00.

Металiст 1925 в рамках чотирнадцятого туру елітного дивізіону чемпіонату України зіграє на виїзді проти Полісся.

Полісся – Металіст 1925

Субота, 11 листопада, о 15:00. Центральний міський стадіон “Полісся”, Житомир. Арбітр — Ярослав Козик (Мукачево). Пряма трансляція на OTT-платформах Megogo, Setanta Sports, Київстар ТБ.

Полісся зараз переживає найкращі часи у своїй історії. Команда розриває одного суперника за іншим, з сьомого туру не програє і забралася в таблиці вже дуже високо. Ворскла у сезоні-96/97 взяла бронзові медалі відразу після виходу з першої ліги – чи житомирці зможуть повторити цей успіх? Чи, може, навіть перевершити його?

Але саме зараз для Полісся починається час суворих випробувань. Ось, буквально сьогодні до них приїжджає клуб, який не соромиться ставити автобус ні з ким – навіть із командами набагато нижчими за третє місце в таблиці. Едмар, звичайно, пішов, і без нього можна робити знижку на будь-яку зміну вектора – але Олег Голодюк, який весь рік працював з ним у парі, залишився, і, чесно кажучи, я зробив би ставку на ще більше закріпачення команди.

Цікаво подивитися на Полісся, яке позбавлене козиря у вигляді ривків Макуани. Йому нема де розбігтися, оскільки суперник буде повністю закритий на своєму штрафному – і до таких завдань Полісся, якщо воно планує не просто боротися, а займати високі місця, треба звикати.

ЦІКАВІ ФАКТИ:

Безпрограшна серія Полісся в Чемпіонаті триває 6 ігор: 4 перемоги та 2 нічиї.

Безвиграшна гостьова серія Металіста 1925 в УПЛ триває 4 матчі: 2 нічиї та 2 поразки.

50-й матч Юрія Калітвінцева біля керма різних клубів УПЛ, в якому його підопічні можуть забити 50-й гол (ще 1 м’яч).

Дебют Олега Голодюка в статусі головного тренера Металіста 1925 в УПЛ, де він в статусі гравця Карпат, Ворскли, Минаю та Металіста 1925 провів у Чемпіонатах 227 ігор (15 голів).

10-й гол в УПЛ може забити Андрій Ткачук (Металіст 1925).

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