Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинку чотирнадцятого туру чемпіонату України, який відбудеться 11 листопада та розпочнеться о 13:00.

Ворскла в рамках поєдинку чотирнадцятого туру елітного дивізіону чемпіонату України зіграє на виїзді проти Оболоні.

Оболонь — Ворскла

Субота, 11 листопада, о 13:00. Стадіон “Оболонь Арена”, Київ. Головна арбітреса зустрічі — Козорог Крістіна (Київська область). Пряма трансляція на OTT-платформах Megogo, Setanta Sports, Київстар ТБ.

Рімейк нещодавньої кубкової дуелі, в рамках якої Ворскла дуже впевнено обіграла Оболонь – причому на тій самій арені “пивоварів”. І якщо дивитися на ту гру у відриві від контексту, то через ту перемогу неможливо було навіть припустити, що після 13 турів команди розділятимуть смішні два очки.

Ворскла грає дуже нестабільно. Після жахливого старту, коли дні Скрипника здавалися порахованими, команда видала кілька класних матчів. Потім знову повернулася до сірості, коли з останніх восьми матчів чемпіонату виграно лише один – але цей один був на виїзді із Шахтарем. Відставання від Кривбасу з Поліссям вже просто величезне, три гранди в топ-5 якось будуть, тож про участь у єврокубках говорити, мабуть, не доводиться. Хоча... У Кубку України команда просувається, повторюся, дуже впевнено, а коли тобі і Шахтар не страшний, можна, в принципі, і поговорити про виграш трофею.

Оболонь раптово почала дуже багато пропускати. 10 пропущених у перших десяти турах змінилися на дев'ять в останніх трьох. Тій Оболоні, теплої пори року, вистачило б двох забитих Руху для перемоги – а так, команда вже зовсім близька до зони перехідних матчів. Але їй пощастило: Ворскла не матиме Скляра, який в останніх матчах був для полтавців просто всім. Відсутність Єгора Прокопенка у самої Оболоні набагато менш критична.

А ще матч інтригує дебютом у вищій лізі нової особи. Крістіна Козорог ніколи раніше не судила вищу лігу, та й у першій відпрацювала лише шість матчів, але сьогодні вона дебютує. Настав час уже, напевно, вважати український футбол найемансипованішим у світі, вистачить соромитися. Поки в АПЛ пишаються дебютом дівчини на позиції четвертого (!) арбітра, у нас чергове “класичне” для Монзуль нікого вже не дивує. У неділю в УПЛ дебютує Софія Причина, яка раніше судила топ-матчі Кубка, на день її випереджає Козорог... З огляду на середній рівень суддівства в Україні можна лише побажати удачі.

ЦІКАВІ ФАКТИ:

Ворскла може на полях суперників 100-й раз зіграти внічию в УПЛ.

Безвиграшний серіал Ворскли продовжується в Чемпіонаті 5 ігор: 3 нічиї та 2 поразки.

Оболонь на своєму полі в УПЛ пропускала голи у двох домашніх матчах з 6-ти і в кожній грі по 4 голи.

Безвиграшна серія Оболоні триває в Чемпіонаті 3 гри: нічия та 2 поразки.

Ворскла при Віктору Скрипнику може 10-й раз зіграти внічию в УПЛ.

50-й матч в УПЛ може провести Віктор Корнієнко (Ворскла).

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