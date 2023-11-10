Україна

Шана захисникам та захисницям України!

Легенда донецького Шахтаря Андрій Пятов завітав до захисника Маріуполя, морського піхотинця Олександра Дідура та подорував йому спортивний інвентар для відновлення фізичного стану. Таку інформацію надає сайт проєкту "Серце Азовсталі" створеного на гроші від продажу Михайла Мудрика до лондонського Челсі.

Футбольний клуб Шахтар Донецьк долучився до нової програми "Вдома". За рахунок цієї ініциативи, кожному захиснику та захисниці Маріуполя, які отримали I або II групу інвалідності, передадуть у власність квартиру, адаптовану під потреби людей з інвалідністю.

Олександр Дідур став першим учасником цієї програми для військових, які не словом а ділом несуть в собі гасло "душу й тіло ми положим за нашу свободу, і покажем, що ми, браття, козацького роду". Він отримав власну квартиру у столиці України.

З цієї нагоди до українського героя завітав Андрій Пятов.

"Герої Маріуполя здійснили справжній подвиг, якому немає аналогів у сучасній історії. Нам важливо, щоб, повернувшись в цивільне життя, захисники та захисниці Міста Марії були активними, мали сили для нових звершень. Тому ми допомагаємо з їхньою реабілітацією. Зокрема, надаємо спортивний інвентар, щоб оборонці в новій оселі могли займатися відновленням своєї фізичної форми. Знаю, що Олександр фанат нашого клубу, тож хочу запросити його на наше тренування, щоб познайомитись з командою”, — сказав тренер воротарів Шахтаря Андрій Пятов.