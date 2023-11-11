Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 14-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють київська Оболонь та полтавська Ворскла.

Київська Оболонь та полтавська Ворскла зіграють на Оболонь-Арені в рамках чотирнадцятого туру української Прем'єр-ліги.

Валерій Іващенко, після нічиєї проти львівського Руху (2:2), залучив до стартового складу Фатєєва праворуч у захисті, тоді як Мороз та Приймак долучаться до центральної вісі.

Віктор Скрипник, на тлі нічиєї проти закарпатського Миная (0:0), використав із перших хвилин Корнієнка ліворуч у захисті, тоді як Нестеренко зіграє в опорній зоні, а Якубу розташується ліворуч серед атакувальних півзахисників.

Оболонь: Кичак — Фатєєв, Лук’янчук, Карась, Дубко, Осман — Мороз, Приймак, Слободян, Косовський — Суханов, Краснопір.

Запасні: Федорівський, Рибка, Вовкун, Черненко, Нагієв, Муха, Груша, Тарануха, Чернов, Косовський, Лях, Коріх.



Ворскла: Ісенко — Пердута, Павлюк, Крупський, Корнієнко — Челядін, Нестеренко — Феліпе, Кане, Якубу — Степанюк.