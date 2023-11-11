Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 14-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють Олександрія та рівненський Верес.

Олександрія та рівненський Верес зіграють на КСК Ніка в рамках чотирнадцятого туру української Прем'єр-ліги.

Руслан Ротань, після поразки від дніпровського Дніпра-1 (0:1), використав із перших хвилин Шевченка в рамці воріт, тоді як Плакса розташується в центральному трикутнику.

Сергій Лавриненко, на тлі нічиєї проти луганської Зоря (2:2), залучив до стартового складу Владислава Шарая на лівий фланг півзахисту.

Олександрія: Шевченко — Скорко, Савченко, Логінов, Копина — Сігеєв, Шостак, Плакса — Джевані, Погорілий, Шулянський.

Запасні: Долгий, Єрмаков, Кравченко, Микитишин, Кулаков, Ернандес, Бойко, Кулаковський, Андрейчук, Базаєв, Безерра.



Верес: Когут — Балан, Курко, Жуліо Сезар, Вовченко — Кухарук, Кучеренко — Шестаков, Яго, В. Шарай — Гайдучик.

Запасні: Паст, Коркодим, Блізніченко, Кльоц, Марусич, Ковалюк, Хондак, С. Шарай, Кучеров, Гакман, Світюха, Шевченко.



Гра Олександрія — Верес почнеться о 17:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.