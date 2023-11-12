Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинку тринадцятого туру чемпіонату України, який відбудеться 12 листопада та розпочнеться о 14:00.

Луганська Зоря та черкаський ЛНЗ продовжуватимуть програму неділі в рамках чотирнадцятого туру української Прем’єр-ліги матчем на стадіоні СКІФ у Львові.

ЗОРЯ — ЛНЗ

НЕДІЛЯ, 12 ЛИСТОПАДА, 14:00. СКІФ, ЛЬВІВ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА УНІАН ТВ

Луганська Зоря посеред тижня залишилась без чергового головного тренера в поточному сезоні. Хоча й різка реакція Валерія Кривенцова на поразку від ізраїльського Маккабі Тель-Авів у Лізі конференцій УЄФА (1:3) була зрозумілою, бо команда зіграла в просто огидний футбол у номінально домашньому матчі, проте все одно зберігалось передчуття, що український керманич доведе колектив хоча б до зимової підготовки.

Але сталось не так, як гадалось — Кривенцов пішов, "мужики" знову залишились без повноцінного головного тренера, а тимчасова робота спортивного директору клубу Юрія Коваля на цій посаді виглядає неначе просте залатування прогалин у кадрах. Хто очолить Зорю під час листопадової міжнародної павзи — відкрите питання, бо склад у команди дійсно робочий, проте потрібно буде одразу здобувати з ним необхідні результати, аби врятувати становище в турнірній таблиці. А ось на це підпишеться вже не кожен.

Зрештою, дійшло до того, що вже майже дістався екватору поточний розіграш УПЛ, а ми досі говоримо про луганців, як про одного з претендентів на виліт. У контексті участі команди в єврокубках, це — нонсенс. Хоча й цілком реальний наразі. Звісно, що все ще можна як виправити, так і погіршити. Останнє — якщо продовжити серію з чотирьох матчів поспіль без перемог у всіх турнірах. Але в грі проти одного з прямих конкурентів це робити точно не варто, бо потім навіть і двох матчів у запасі математично може не вистачити на якісь здобутки.

Що цікаво, у черкаського ЛНЗ плани такі самі, що й у майбутніх суперників. Команда Олега Дулуба стабілізувалась у рамках "елітного" дивізіону, що вже само по собі є для неї перемогою, але говорити про якийсь упевнений рух у турнірній таблиці від "бузкових" вище не можемо. Результати нестабільні, конкуренти постійно чинять тиск, а ресурси клубу виявились цілком вичерпними на такому рівні.

Дулуб дійсно працює з тим потенціалом, що має, і при цьому витискає з нього максимум можливостей. Гра від оборони, швидкі переходи, але проблеми із завершальною фазою — усе те, що й сама Зоря вміє добре робити, тож матч поміж командами з нижньої частини турнірної таблиці буде дійсно грою поміж рівними.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ:

ЦІКАВІ ФАКТИ:

Зоря не може виграти вже п’ять матчів у рамках УПЛ: нічия + 4 поразки.

Зоря не може забити в домашньому матчі вже 356 хвилин поспіль..

ЛНЗ не перемагав у гостях чотири останні матчі: 2 нічиї + 2 поразки.

ЛНЗ не забиває вже 372 хвилини поспіль у чемпіонаті.

Денис Олійник із ЛНЗ може забити 40 гол у чемпіонаті, В’ячеслав Чурко — 25, Денис Антюх, Едуардо Герреро, Ігор Кирюханцев — 10 (усі — Зоря).

ПОТОЧНА ФОРМА:

ІСТОРІЯ ПРОТИСТОЯНЬ:

Команди раніше не зустрічались поміж собою.