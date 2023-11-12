Україна
12 листопада 2023, 15:39
Шовковський повернувся до керма Динамо Київ із триумфом в грі проти Кривбасу
Столичний колектив перервав жахливу серію з чотирьох матчів без перемог.
Кривбас — Динамо Київ, фото ФК Динамо Київ
12 листопада 2023, 15:39
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Кривбас — Динамо Київ 0:2
Голи: Ванат, 8, Караваєв, 27
Кривбас: Кліщук — Понєдєльнік, Бескоровайний, Стецьков, Дібанго — Бізімана, Іліч — Задерака (Вакулко, 73), Приходько (Рябов, 18), Д. Кузик (Прінс, 85) — По (Кожушко, 46).
Динамо Київ: Бущан — Тимчик, Попов, Дячук, Дубінчак — Бражко, Шепелєв (Андрієвський, 79) — Караваєв (Малиш, 90+1), Царенко (Буяльський, 80), Беніто (Кабаєв, 46) — Ванат (Супряга, 88).
Попередження: Андрієвський