Україна

Плюман розкішним голом розбив домашню фортецю Чорноморця

Команда Романа Григорчука в меншості програла перший домашній матч у сезоні.

Чорноморець — Рух, фото УПЛ

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.



Чорноморець — Рух 2:3

Голи: Дідик, 28 (авт.), Бадібанга, 38 — Пастух, 9, Таллес, 72 (пен.), Плюман, 87



Чорноморець: Варакута — Єрмаков, Салюк, Гучек, Брагару — Кузик, Васильєв, Шпорн — Бадібанга, Авагімян (Хадіда, 50), Штогрін.



Рух: Герета — Сич, Слюбик, Дідик, Роман — Сапуга, Підгурський (Карабін, 78), Таллес — Квасниця, Пастух (Плюман, 67), Соломон-Отабор.



Попередження: Салюк — Квасниця, Руніч



На 69-й хвилині був вилучений Лука Гучек (Чорноморець) (грубе порушення).