Україна
12 листопада 2023, 18:59
Плюман розкішним голом розбив домашню фортецю Чорноморця
Команда Романа Григорчука в меншості програла перший домашній матч у сезоні.
Чорноморець — Рух, фото УПЛ
12 листопада 2023, 18:59
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Чорноморець — Рух 2:3
Голи: Дідик, 28 (авт.), Бадібанга, 38 — Пастух, 9, Таллес, 72 (пен.), Плюман, 87
Чорноморець: Варакута — Єрмаков, Салюк, Гучек, Брагару — Кузик, Васильєв, Шпорн — Бадібанга, Авагімян (Хадіда, 50), Штогрін.
Рух: Герета — Сич, Слюбик, Дідик, Роман — Сапуга, Підгурський (Карабін, 78), Таллес — Квасниця, Пастух (Плюман, 67), Соломон-Отабор.
Попередження: Салюк — Квасниця, Руніч
На 69-й хвилині був вилучений Лука Гучек (Чорноморець) (грубе порушення).