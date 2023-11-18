Україна

Велике повернення колишнього футболіста до України в новій ролі.

Колишній сербський атакувальний півзахисник Желько Любенович левову частку професійної кар’єри провів у складах різних команд української першості: від криворізького Кривбасу до луганської Зорі, транзитом через симферопольську Таврію та Олександрію.

Улітку 2018 року його виступи на професійному рівні добігли свого завершення, після чого гравець почав опановувати нові футбольні знання на шляху до тренерської діяльності.

Відтоді та сама Зоря та сербський Железнічар Панчево дали можливість Любеновичу попрацювати в якості асистента головного тренера та набути нового досвіду.

І вже зараз закарпатський Минай запросив Желько не просто на першу в його тренерській кар’єрі повноцінну роботу на посаді, а й доручив витягати команду з останньої сходинки турнірної таблиці УПЛ.

Сторони домовились та поставили підписи під контрактом до завершення сезону-2024/25.

Нагадаємо, що Любенович провів в Україні 357 офіційних матчів, забивши 49 голів та віддавши 61 гольову передачу.